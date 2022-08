A tárlat különleges elnevezésének hátterében az áll, hogy mindkét fotós épp tíz éve lett klubtag, így a jubileum köré építették a szeptember 20-ig látható fényképek gyűjteményét. Tollár Eszter drótszőrű magyar vizsláját, a 4 éves Neót fényképezi reggel, amikor a bajcsai városrészben sétálni indulnak, s most megmutatja ezeket a pillanatokat a nagyközönségnek is. A fotóklub vezetőjeként is tevékenykedő Varga Szilárdot pedig főleg a meztelen női test szépségének művészi megjelenítése, vagyis az aktfotózás tartja lázban. Ebből a témakörből mutat be néhány alkotást az érdeklődőknek.

A tárlat szeptember 20-ig látogatható. Fotós: Szakony Attila