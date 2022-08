A 4 turnusban mintegy hetven, 5-12 éves korú gyermek bontakoztathatta ki alkotókedvét, aminek eredményéből a kézműves műhelyekhez felvezető lépcsőfeljáró falától a kiállító terem tárlójáig rajzok, kerámiafigurák, ékszerek, díszpárnák, táskák, képek, festett kövek tucatjai adtak ízelítőt.

A szép számú érdeklődőt - táborlakó gyermekeket, testvéreiket, szüleiket, nagyszüleiket - először Nikitscher Bernadette, a Tudásközpont szakmai vezetője, a tábor szervezője, majd Takács Zoltánné és Németh Dezső táborvezetők köszöntötték. A gyermekek gardírozását Káli Annamária óvónő is segítette.

A táborozó gyermekek bemutathatták alkotásaikat testvéreiknek, szüleiknek

Nikitscher Bernadette lapunknak elmondta, hogy a Göcseji Tudásközpont és a Göcseji Kézműves Egyesület szervezésében az eredetileg meghirdetett három turnust a nagy érdeklődésre tekintettel egy negyedikkel kellett kiegészíteni, s a sikert fémjelzi az is, hogy az első csoportokból több gyerkőc kikönyörögte odahaza, hogy a következőben is részt vehessen. A kézműves foglalkozások mellett kedden és pénteken megismerkedhettek a piaci forgataggal is, a gyermekek felügyeletében segítettek a közösségi szolgálatra jelentkező középiskolás diákok.

Németh Dezső számára legkedvesebb gyermekrajzzal

Takács Zoltánné az Izsák iskolás Kozma Rékával, aki az általa készített párnát mutatja

Németh Dezső fafaragó iparművész elárulta, hogy az első napokban rajzaik segítségével felmérték a gyermekek érdeklődését, annak megfelelően egyénileg foglalkoztak velük, hagyták őket kibontakozni, hogy alkotásaikkal klisék helyett saját gondolataikat fejezhessék ki. Takács Zoltánné, a kézműves egyesület tagja táborvezetőként a sokszínű, változatos kézműves elfoglaltságokról szólt, amelyekkel sikerrel keltették fel a gyermekek érdeklődését és kötötték le a figyelmét: nemezeltek, agyagoztak, varrtak, ékszert és drótszobrokat, bőrdíszműveket készítettek, festettek papírra, kőre, fára.

A kiállítás augusztus 26-ig várja az érdeklődőket, után hazaviszik alkotásaikat a gyerekek. Terveik szerint a Göcseji Tudásközpontban a napközis táborokat jövőre is megtartják, addig is a nagy érdeklődésre tekintettel október 31-től november 4-ig a tanítási szünetben őszi napközis kreatív kézműves tábor szerveznek.

