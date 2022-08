Bedő Andrea szervező, Bödeháza polgármestere elmondta: a térségben néhány éve a Mesés Hetés Zöldút mintaprojekt - mely elnyerte az Európai Bizottság Tájdíját és a Magyar Tájdíjat is – lebonyolításakor már elkötelezték magukat a kerékpáros turizmus mellett. A mostani biciklis esemény jó alkalom volt arra, hogy a magyar-szlovén határ menti térséget bemutassák a résztvevőknek. Bár a szombat délutáni induláskor még esett az eső, de hamarosan kisütött a nap, és az időjárás a továbbiakban nem hátráltatta a bicikliseket, akik között voltak Kispáliból érkezett vendégek is. A túrázók két csoportban Bödeházáról indultak a szomszédos szlovén Zsitkóc felé, majd Kámaháza, Radamos, Bánuta, Hídvég, Göntérháza érintésével érkeztek vissza Magyarországra, ahol Zalaszombatfán, Szíjártóházán, Gáborjánházán is megálltak, végül Bödeházán a kultúrpajtában zárták a programot.