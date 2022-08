Immár 12. alkalommal rendezték meg Zalaapátiban a Katonadalfesztivált, amely annak idején Németh Lajosnak, a harmonikazenekar vezetőjének kezdeményezésére indult, aki azóta is tevékenyen részt vesz a szervezőmunkában.

Az első alkalommal hat, most viszont már 22 csoport érkezett a rendezvényre, a megyehatáron túlról is. A publikumot már rögtön az első fellépő, az MH Tatai Dandárzenekara rabul ejtette különleges koncertjével, amelynek repertoárján magyar könnyűzenei slágerek és hazai rajzfilm-főcímdalok is szerepeltek.

A látogatókat hagyományőrző bemutatók is várták a katonadalfesztiválon

Fotós: Péter B. Árpád

Ignácz Zsolt alezredes, a HM társadalmi kapcsolatok és humántámogatási főosztályának vezetője arról beszélt, a fellépőknek is köszönhetően fennmaradnak a katonadalok, „hiszen Kodály Zoltán szavaival élve: zeneértővé csak aktív zenei tevékenység tehet, a puszta zenehallgatás önmagában nem elég”.

A zeneszerző felismerte a katonadalok és a magyar lélek kapcsolatát, s jövőbemutató módon például a kassai és a nagyszalontati laktanyában elkezdte ezek gyűjtését – folytatta Ignácz Zsolt, hozzátéve: első lejegyzését szinte az I. világháború kitörésével egy időben tette közzé, 1918-ban pedig már Bartókkal közösen készítette el a 100 magyar katonadal című kötetet.

Ezt követően főként a népdalgyűjtők révén maradtak fenn katonai témájú énekek, amelyeket például a frontról hazatérőktől származó dalokkal egészítettek ki.

– Ekkor váltak közismertté a végvári múltból táplálkozó vitézi énekek vagy a kuruc dalok is – emlékeztetett az alezredes, hozzátéve: ma már „a katonazene nem kizárólag a miénk, hanem igazi nemzeti kinccsé vált”.

A katonadal a magyar történelem része, Tinódi Lantos Sebestyéntől Balassi Bálinton át a kuruc verbunkosokig, a Kossuth-nótákig és a világháborús dalokig, fűzte tovább a gondolatot a település alpolgármestere, aki azt is elmondta: céljuk, hogy ezt a kincset őrizzék és továbbadják a fiatalabb generációknak.

– Számunkra fontos a magyar nóta mellett a katonadalok „istápolása” is – szögezte le Horváth Ferenc. – Ez a fesztivál is azért született, mert most már nincsenek olyan hagyományai e műfajnak, mint annak idején, amikor még a sorkatonai állomány létezett. Akkor az emberek ismerték, megtanulták ezeket a hadseregben. A mi szerepünk most az, hogy megőrizzük és továbbadjuk ezeket.

A fesztivál közönsége katonai gépjárműveket, eszközöket is kipróbálhatott, hagyományőrzők segítségével pedig néhány percre bárki a hajdani frontvonalban érezhette magát. A látogatók fegyverekkel is megismerkedhettek a zalaapáti program során, amely a késő éjszakába nyúlóan, közös dalolással ért véget.