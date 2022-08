A részletekről csütörtökön tartott sajtótájékoztatót a városházán Balaicz Zoltán polgármester, Tompa Gábor, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője, Sziráki Bence, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója és Paál Tibor, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei Területi Szervezetének alelnöke a fesztiválhoz csatlakozott éttermek képviselőinek jelenlétében – a programhoz kapcsolódóan ugyanis nyolc vendéglátóhelyen kínálnak majd vadban, halban és az erdő kincseiben gazdag fesztiválmenüt. S a rendezvényre – 2019 után ismét – érkeznek Zalaegerszeg testvérvárosainak delegációi, tizenegy határon túli településről, hangsúlyozta Balaicz Zoltán.

Zalaegerszegen minden adott ahhoz, hogy a vadgasztronómia fővárosa legyen: Zala megye az ország egyik legerdősebb vidéke, területének harmadát vadban is rendkívül gazdag erdők borítják.

A város lakóinak az Egerszeg Fesztiválhoz hasonló útlezárásokra kell számítani



Pénteken délután, az ünnepélyes megnyitón, a fesztiválnyitó felvonulást követően, a városháza előtt felavatják Farkas Ferenc szobrászművész mai Zalaegerszeget ábrázoló városmakettjét. A rendezvénynek – a teljesség igénye nélkül – idén is része a hagyományos vadászati konferencia pénteken, továbbá vasárnap Sohollárban a vadászati évadnyitó, lesz vadászkutya-felvonulás, valamint gyerekeknek horgászverseny Gébárton, s nem maradhat el a jótékonysági vadfőzés sem (idén a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény eszközbeszerzését támogatják ily módon). Ez idén halas ételekkel is kiegészül a MA-HAL 46. Országos Halfőző Verseny jóvoltából, erre az ország számos pontjáról érkeznek résztvevők. Az összesen több mint száz főzőcsapatnak a Kazinczy tér ad majd helyet, ahogy a nagyszínpad koncertjeinek is. Pénteken ott lép fel a Kelemen Kabátban és a Wellhello, szombaton a Firkin, vasárnap az Anna and the Barbies és a Tankcsapda, hogy csak a húzóneveket említsük. A polgármesteri hivatal előtti téren egy liget kap helyet, árnyat adó fákkal, a Kossuth utcán pedig borutca és gasztroélmények várnak a fesztiválozókra, akiket a rendezvény mottója ily' módon invitál: Gyere zöldbe’! Gyere a zöldbe!.

A megyében mintegy 314 ezer hektáron, 52 vadászterületen zajlik vadászati tevékenység. Ebből adódóan természetes volt egy vadgasztronómiai fesztivál megalapításának gondolata, mely már a sikeres kezdéstől fogva folyamatosan fejlődött és évről évre megújult. A járványügyi helyzet miatti kétéves kényszerszünetet követően 2022-ben a programok ismét három napon át zajlanak majd. Közösségi terek kialakításával, természetes installációkkal költöztetik be a zalai erdőket, a természetet a zalaegerszegi belvárosba.

