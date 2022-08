Egy kétgyermekes gyenesdiási anyuka – a család és a munka mellett –, már 13 éve segít rászoruló családokat, intézményeket, amelyekben sérült, beteg gyerekek élnek, gyakran mélyszegénységben.

A gyenesdiási asszony életének egy nehéz szakaszában megfogadta: ha teheti, lehetőségeihez mérten segítő kezet nyújt majd másoknak. Kezdetben elsősorban helyi, környékbeli családokkal állt kapcsolatban, majd a közösségi médiában elindított csoportja révén ma már szinte az egész országban vannak pártfogoltjai, adományok pedig sok esetben külföldről is érkeznek.

Évközben tematikus akciókat is hirdet – például iskolakezdéskor, karácsonykor vagy húsvétkor –, emellett folyamatosan segít a rászorulóknak: a tartós élelmiszereken túl például bútorokat, konyhai eszközöket, máskor ruhákat, ágyneműt, törölközőt ad az adományozók jóvoltából a nélkülözőknek. Hamarosan pedig egy alapítványt is életre hív, hogy a magánszemélyek mellett újabb támogatói kört is be tudjon vonni a programba.

Annak érdekében, hogy az adományozók megismerhessék pártfogoltjaikat, jövő szombaton Melinda és kis csapata egy találkozót szervez a gyenesdiási Nagymezőre, ahol lesz például bűvészműsor, csillám- és arcfestés, modellező-bemutató, zenés program és tombola is.

Hosszútávú tervei között a mélyszegénységben élő gyerekeknek szeretne nyaralási lehetőséget biztosítani. Ennek jegyében a találkozóra máris érkezik egy borsodi család.