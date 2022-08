Bár Surda is Borivoje volt (lásd: Forró szél című jugoszláv vígjátéksorozat, 1979), de azért mi „sörivojék” tudjuk, hogy a habzó élmény sem megvetendő, pláne, ha trópusi a klíma. Persze, a mérték ez esetben is érték, nem víz helyett kell inni, hanem esetleg mellette: ízlelve, kóstolva, élvezve. Három kommersz árán már kapni jót, kicsit többért pedig olyat is, amelynek receptúráját annak idején szerzetesek alkották meg, s ma sem engedik ki a kolostor falai közül. A jó sör a gasztrokultúra egyik fontos kelléke, nem véletlen, hogy a Veszprém–Balaton EKF-program is választott magának hivatalos habzó italt, amely – nem meglepő módon – a zirci apátság manufaktúrájában készül. S hogy mi köze a cisztercieknek a sörhöz? Nos, 1735 óta főzik. Ennyi szerzetes pedig nem tévedhet…