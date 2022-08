Tegnap a kanizsai véradáson a szakember felvilágosított: nem minden gyógyszer kizáró ok. Elgondolkodtam, mi lenne, ha ezen a véradó héten én is részt vennék, és abszolválnám életem első véradását. De rögtön el is bizonytalanodtam, látva: a véradás során használt tűk azért jóval vastagabbak, mint amilyenekkel én eddig találkoztam. A szakembertől megtudhattam: semmivel sem fájdalmasabb egy ilyen beszúrása, mint a másiké (gondoltam, neki…). Ám amikor az egyik véradó is megerősítette ezt, szinte teljes mértékben sikerült eloszlatnia kétségeimet. Nem is húzom tovább az időt, indulok – valaki valahol már nagyon vár rám.