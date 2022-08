Jetzin István polgármestertől megtudtuk: a településen a Magyar Falu Programra benyújtott sikeres pályázataik megvalósítását kezdték meg az elnyert támogatás és önerő segítségével, melyet az önkormányzat saját költségvetéséből biztosított.

– Jelentős fejlesztés valósul meg a temetőnkben, kész van az új urnafal váza, már csak az úgynevezett "gránitozás" van hátra – említette elsőként a beruházások sorában ezt a polgármester. – A projekt keretében a temető főút felőli oldalán kerítést is építünk, ennek a munkálatai ugyancsak zajlanak már, továbbá szeretnénk egy lépcsősort is kialakítani a sírkert könnyebb megközelítéséhez. Alsó-Borsfán szintén kerítést építünk a játszótér köré. A fejlesztés kivitelezőjét már kiválasztottuk és elfogadott költségvetés is rendelkezésre áll a beruházás megvalósításához, mely több, mint 4 millió forintba kerül. A játékokat szintén kicseréljük, ez ugyancsak körülbelül 4 millió forintot tesz ki.

A legnagyobb beruházás azonban a kultúr- és ifjúsági ház felújítása. Itt megvalósult már egy energetikai korszerűsítés, napkollektorok kerültek a tetőre, a közösségi terek kialakításának egy része pedig idénre húzódott át tavalyról, jelenleg ezen dolgoznak a szakemberek.

– Tizennyolcmillió forintot nyertünk a sportöltözőnk felújítására is, ami már régi vágyunk, tervünk volt – tette hozzá Jetzin István. – A munkálatok keretében az ivóvíz-, gáz-, villamos áram, illetve a szennyvízhálózat már megújult, a kivitelező jelenleg a járólapozáshoz és csempézéshez szükséges előkészületeket végzi. A hidegburkolás után pedig tetőszigetelésre és festésre kerül sor. Terveink szerint a beruházás valamikor szeptemberre készül el.