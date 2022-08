Egyúttal a gyerekek is birtokba vették a hintákat, mászókat a szép, biztonságos környezetben. Az ünnepségen Táncosné Batha Tímea, a település polgármestere elmondta, hogy igyekeznek minden korosztály számára megfelelő kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget biztosítani, most a kisgyermekes családokat célozták meg a játszótérrel. A település vezetője hozzátette, hogy a Magyar falu program egyik kiírásán sikerült elnyerni mintegy 5 millió forint erre a célra. Kiemelte, hogy nagyon előnyösek a faluprogram pályázatai, hiszen 100 százalékos támogatottságúak és előfinanszírozottak. Arról is beszélt, hogy az elmúlt években több fejlesztés is történt, felújították a faluházban a vizesblokkot, a konyhát, a kistermet, a közterek karbantartására pedig gépeket vásároltak. Nemrég elkészült a temetőparkoló is, illetve a faluház felújítását is folytatják. Azt is megtudtuk, hogy a faluban több mint húsz, 14 éven aluli gyermek él, ők, illetve a szomszédos települések apróságai és a nagyszülőkhöz ide érkező unokák is élvezhetik a játszóteret.

Fotó: KorosaTitanilla



Az avatón részt vett Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is, aki arról beszélt, hogy a falvak egyre inkább felértékelődnek, ebben nagy szerepe van a faluprogram nyújtott támogatásból megvalósított fejlesztéseknek. A program folytatódik, hiszen a településeket igyekeznek tovább fejleszteni.