Az esős idő ellenére szép számban gyűltek össze helyiek, környékbeliek, hazalátogató elszármazottak az ünnepségre. Németh Csaba helyben illetékes pákai plébánostól megtudtuk, hogy három éve megújult a templom tetőszerkezete, és a nyílászárókat is cserélték, de látták, hogy van még mit tenni.

– Rendszeresen bejártak az erdei vadak a templomkertbe, és károsították a növényzetet, s az épületet is féltettük – mondta Németh Csaba. – Ezért elhatároztuk, hogy kerítést építünk. A tervet erősítette még, hogy azokat a facsemetéket, amiket a falu az országfásítási program keretében kapott, itt ültették el. A munka költségeihez hozzájárult a szombathelyi püspökség 1 millió forinttal. Az építést áprilisban kezdtük, az elmúlt hónap végén fejeztük be.



Németh Csaba hozzátette, hogy ez a helyi közösségnek készült, számukra a templomkert így egyben közösségi térré is válik. Részt vett az ünnepen Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke is, aki köszöntőjében arról szólt, hogy egy ilyen kis településen, mint a 60 lélekszámú Pördefölde, nagy szerepe van a hitéletnek, az egyház szerepvállalásának, példát mutatnak a lakóknak is azzal, ha a templom és környezete rendezett. Ez is mutatja, hogy a vidék megmaradása a magyar kormány mellett az egyháznak is fontos.