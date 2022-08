Mint azt Hencsei Margit polgármestertől megtudtuk: az egész faluban nagyon rossz állapotúak a járdák, ezért évek óta folyamatosan pályáztak a felújításukra, mindeddig sikertelenül. Végül a 2021-ben a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatuk sikerrel járt, 3.500.000 forint önerő vállalása mellett 19.700.000 forint támogatást nyert a zalaszentbalázsi önkormányzat.

– Idén pedig a Magyar Falu Program keretében nyertünk további 9.570.000 forint támogatást, ehhez nem kellett önerőt vállalnunk – jelezte a polgármester. – Így a kettő pályázatból összesen 780 méter hosszban tudunk 1,20 méter széles aszfaltos járdát építeni. Az új járda szegélykövezése és a betonalap elkészítése a vége felé közelít, utána következik teljes hosszban az aszfaltozás. Nagyon örülünk a fejlesztésnek, az érintett szakaszok mellett lakók hamarosan kényelmes, biztonságos járdán közlekedhetnek.

A településvezető hozzátette: a járdaépítéssel párhuzamosan folyik a vis maior pályázatuk megvalósítása is. A tavalyi évi nagy esőzések után nyújtott be pályázatot az önkormányzat négy belterületi árok kiárkolására. A Belügyminisztérium a munkálatokhoz 5.416.000 forint támogatást biztosít, ehhez az önkormányzatnak 541.000 forint önerőt hozzátenni. Néhány héten belül ezek a munkálatok is befejeződnek - jelezte végül Hencsei Margit.