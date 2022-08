A programtervezet kialakításában a klub pártoló tagjaira is számíthattak, akik szintén hasznos és újszerű ötletekkel álltak elő. Büki Pálné elmondta: a hölgyekkel számos kirándulást szerveztek már. Zala megye másik szegletét, Hetés környékét csak kevesen ismerik. Ezért igyekeznek erre a helyre is eljutni.

- Az országban egyedüliként szervezünk idősek filmklubját, melynek első vetítéseit szeptember közepén tartjuk a Halis-könyvtárban - fogalmazott. - Folytatjuk a névnapozásokat és a kerek évfordulókat ünneplő születésnaposokat is köszöntjük. Ezen felül újdonságként a nyári külföldi élményekről, érdekességekről egy est keretében beszélnek a tagjaink. Az idén novemberben húszéves jubileumát ünneplő klubunk kiállításra is készül, melyen a báli ruháinkat is bemutatnánk. A Thúry György Múzeummal közösen pedig dr. Bilkei Irén PhD történész-levéltáros, a Zala Megyei Levéltár nyugalmazott munkatársa a karácsonyi szokásokról tart előadást.