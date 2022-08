Száznegyvenegy mérgezett csalétek és száztizennyolc mérgezett állat teteme került elő két hónap alatt a turai Szent András Dombi vadásztársaság működési területén 2021 nyarának végén. Az áldozatok nagy része védett barna rétihéja volt, de olyan fokozottan védett fajok is áldozatul estek, mint a rétisas, a barna kánya és hamvas rétihéja. A nyomozást a Gödöllő Rendőrkapitányság indította el, majd az eset súlyossága miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vette át az ügyet. A mai napig zajlik az információgyűjtés a rendkívüli pusztítás kapcsán. A toxikológiai vizsgálatok sokkoló eredményeket hoztak, a csalétkekben és a tetemekben a tiltott növényvédő szerek olyan koncentrációit mutatták ki, amelyek mellett csak a szerencsének köszönhető, hogy emberéletben nem esett kár. A tavalyi 18 után idén mostanáig négy madármérgezéses esetre derült fény hazánkban, az MME-nél remélik, hogy ehhez hozzájárult az a társadalmi felháborodás is, ami a 2021-es bűncselekményeket fogadta. Nem beszélve arról, hogy az országgyűlés tavaly decemberben szigorította a mérgezéses bűncselekményekkel kapcsolatos szankciókat, büntethetővé téve például már az ilyen bűncselekmény előkészítését is. Az utóbbi hónapokban az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) és az Országos Vadászati Védegylet is felszólalt a madármérgezések ellen. Felhívták a vadászatra jogosultak figyelmét, hogy tegyenek meg mindent a mérgezések megelőzésére. Az OMVK a hivatásos vadászok kötelező éves továbbképzésének központi témájává is választotta a problémakört.