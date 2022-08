A program egyidős a fürdővel, 2002 óta egy esztendőt, a 2020-ast leszámítva mindig megszervezték azt – idézi fel Balaicz Zoltán polgármester. A koronavírus-járvány okozta kényszerszünetet követően azonban tavaly már újra várták a jótékonykodókat, ahogy idén is: ezúttal augusztus 13-án, szombaton gyűlhetnek a bográcsok és tepsik köré a főzőcsapatok.

A főzőcsapatok standjai madártávlatból. Idén is megtöltik majd a teret…

Forrás: ZH-archívum



Az elmúlt két évtizedben számos jótékony célt szolgált a rendezvény, leggyakrabban a gyerekeket vagy az egészségügyet szolgáló ügyek kerültek a megmozdulás fókuszába –hangsúlyozza a városvezető. Tavaly a Zala Megyei Szent Rafael Kórház működését támogató Ispita Alapítványnak gyűjtöttek összesen több mint 11 millió forintot, míg legelőször, 2002-ben a Zalai Mentésügyi Alapítványt segítette az adomány egy életmentő készülék vásárlásában. De hozzájárult már az ily módon gyűlt összeg integrált játszótér és gördeszkapálya kialakításához, a megyei kórház fizioterápiás medencéjének felújításához, az intézmény eszközbeszerzéseihez, a zalaegerszegi gyalogos és kerékpáros túraútvonalak további fejlesztéséhez, idősotthonok beruházásaihoz, például betegemelő lift vásárlásához, támogatta az Eötvös-iskola autista hallgatóit, az új temető lélekharangjának elkészültét, a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítványt családbarát apartmanok kialakításában, és még hosszan sorolhatnánk.

– A jótékonysági nap bevétele három forrásból táplálkozik: a cégek felajánlásából, az aznap eladott belépőjegyek árából és a főzőcsapatok bevételéből – emlékeztet Balaicz Zoltán, hozzátéve: tavaly a 65 főzőcsapat közel 2,8 millió forintot gyűjtött össze, 4581 vendég váltott jegyet, majd 5,5 millió forinttal járulva hozzá a jótékony célhoz, s 30 vállalkozás ajánlott fel összesen 3,8 millió forintot.

A finom ételek és a jótékony cél mellett természetesen a vizes élmények is csábítanak

Forrás: ZH-archívum



– Ez az egyik legnagyobb jótékonysági rendezvénye a városnak, amelyen sok száz ember tevékenykedik a közös célért, s ez tiszteletre méltó – emelte ki a rendezvény kapcsán Vigh László ország­gyűlési képviselő, miniszteri biztos, aki maga is mindig aktívan részt vesz a programon.

Augusztus 13-án a zalaegerszegiek lakcímkártya felmutatása mellett vehetik igénybe a kedvezményes, csúszdákra is érvényes 1000 forintos belépőt, a nem zalaegerszegi vendégek pedig a fürdőjegy áráért élvezhetik a csúszdákat is – tájékoztat Bánhegyi Péter, a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetője, hozzátéve: a finom étkek mellett ezen a napon színes programok is várják a vendégeket, akik 500 forintos címletű jótékonysági jegyek megvásárlásával tudják támogatni a kitűzött célt, ezzel fizethetnek ugyanis a főzőcsapatoknál.