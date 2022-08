Az eseményen Singula Ferencné polgármester mondott köszöntőt, aki kiemelte: ez a szoboravató a Csinga napok, azaz a környező hegyi gazdák kezdeményezésére 16 éve létrejött kézműves műhely záróeseménye is egyben. Szólt arról is, hogy a miseút mentén látható szobrok állagmegóvása, az új szobor felállítása társadalmi összefogás eredménye, s ezért minden közreműködőt köszönet illeti. Magáról a kézműves műhelyről annak vezetője, Tislér Zoltán beszélt.

Tislér Zoltán úgy fogalmazott: eddig mindig a remény zsákjába nyúlva kezdték meg tevékenységüket, idén azonban kétségek közt indult a szervezőmunka, mert a fiatalokat nehéz a „kütyük mellől” kimozdítani, ám az isteni gondviselésnek is köszönhetően mégis sikeresen tudták befejezni a tábort. A művésztelep legerősebb szekciója most a kovácsműhely volt, de a bőrösök és festők is eredményes munkát végeztek. A program iránti érdeklődést a sütő-főző szekció állandó munkája is jelzi, a napi tíz kilogramm liszt „koppra” elfogyott. Az utánpótlás hiánya a fafaragóknál jelenti a legnagyobb nehézséget, ennek ellenére immár a 18. szobrot állíthatták fel a templomhoz vezető miseúton.

A Hunyadi Mátyás ábrázoló szobrot hagyományőrző huszárok közreműködésével leplezte le Singula Ferencné és Tislér Zoltán. A középkori uralkodó jelentőségéről, politikájáról Laczó Gergő történész, festő beszélt, aki a Hunyadi táblaképeket is készítette, míg a szobrot a településen egy hete szolgáló szerzetes, Renátó atya szentelte fel