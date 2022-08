A főegyházmegyében, hangsúlyozta az érsek, ezekben a hetekben, hónapokban több mint 80 templom, plébánia felújítása zajlik 1 milliárd 100 millió forintot meghaladó összegből.

– Az előttünk álló időszak megkívánja majd, hogy ezeket az épületeket, elsődlegesen az Isten házát, de ugyanúgy a közösségi otthonokat is, a reménység lelkével töltsük meg, hiszen a jövő Isten kezében van – folytatta dr. Udvardy György, aki az Úristen áldását kérve a megújult plébániára, arra hívta a pölöskeieket: „törekedjenek rá, hogy ez az épület a szeretet otthona legyen, ahonnan Krisztus jó illata árad szét közel s távol.”

Tódor Szabolcs plébános az átadást megelőző érseki szentmisén emlékeztetett: ugyancsak dr. Udvardy György 2020. augusztus 22-én áldotta meg a felújított templomot, „s ma Isten segítségének és kegyelmének hála, ismét együtt vagyunk templomunk búcsújának ünnepén, hogy a szentmise végén megáldjuk a megújult plébániát” – mondta.

Tódor Szabolcs: Istennek hála, ismét együtt ünnepelhetünk

Fotós: Halasz Gabor

– Amikor idejöttem, és megláttam, belsőleg hogyan néz ki a templom s a plébánia, elszomorodtam, és azt mondtam a kedves híveknek: ha valaki erre jár, és azt kérdezi, ki a plébános, nem én vagyok. Most örömmel állok itt, hiszen az együttes erőnek, a sok-sok munkának, áldozatnak, anyagi segítségnek, támogatásnak és az isteni áldásnak köszönhetően mindkét épület megújult. Ha valaki kérdezi, már mondhatják, hogy én vagyok a plébános – fogalmazott mosolyogva Szabolcs atya. Kiemelte: a plébánia a Magyar falu program három pályázata révén, összesen 70 millió forintból újult meg.

Nagy Bálint: A fejlesztésekről a nehéz időkben sem mondunk le

Fotós: Halasz Gabor

– Ezen a mai ünnepen tanúi lehetünk annak, hogy a helyi közösség, az önkormányzat, az egyház és a kormány együttműködéséből milyen tartalmas és jó eredmények születhetnek – erről már Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője, az Építési és Beruházási Minisztérium államtitkára beszélt, leszögezve: az egyház ezzel a fejlesztéssel is bizonyítja, hogy „jó gazdája” nemcsak a beruházások előkészítésének, lebonyolításának, hanem a plébániák, a közösségi élet szervezésének is. – Sajnos azzal kell számolnunk, hogy az előttünk álló évek nem lesznek könnyűek, így még fontosabb lesz az összefogás, s még inkább felértékelődik a helyi közösségek szerepe. Nehéz idők állnak előttünk, de ez nem jelenti azt, hogy a fejlesztésekről lemondunk. Feladatunk, hogy készüljünk azokra az időkre, amikor már kevésbé lesz nehéz, s ugyanúgy, ahogy a koronavírus-járvány idején, tervezzünk, fejlesszünk, erősítsük közösségeinket, hogy amikor az idők jobbra fordulnak, felkészülten, a megfelelő tervek birtokában, a helyi közösségeknek fontos fejlesztéseket tudjunk megvalósítani.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára felidézte: a pölöskeiek sokat küzdöttek az elmúlt évszázadokban azért, hogy saját templomuk legyen, az építkezésnek aztán „pont a legnehezebb időszakban fogtak neki”, hiszen az 1950-es, 60- as években, a kommunizmus idején épült meg a templom. Hangsúlyozta: az elmúlt évtizedben 1500 közösségi ház és plébánia épült vagy újult meg szerte a Kárpát-medencében, köztük most a pölöskei is.

Soltész Miklós: Legyenek kitartóak a kereszténységben!

Fotós: Halasz Gabor

– Isten áldja azt a küzdelmet, amit a kereszténységért tesznek – mondta a helybeli híveknek az államtitkár, arra kérve őket: a következő nem könnyű időszakban is legyenek kitartóak a kereszténységben, a közösségépítésben, „mert ha közösség épül, akkor bármit kibírunk.” – A kormány meg tudja adni a segítséget az építkezéshez, de azt tartalommal megtölteni az önök feladata, felelőssége. Szabolcs atyát ismerve nem hiszem, hogy ebben híján lennének.

Tóth Tivadar polgármester felidézte: az elmúlt bő tíz évben megújultak a település intézményei, emlékművei, kőkeresztjei, megjavították útjaikat. Megújult a templom, a plébánia, „szépen rendbe tettünk mindent”, közölte, megköszönve a kormánynak, hogy „gondolt a vidékre, s a jelentős támogatások révén lehetőséget biztosított a kistelepülésen élők számára a jobb, minőségibb életre.” Köszönetet mondott Tódor Szabolcs plébánosnak is, „aki a gondolatokat tettekre váltotta, s aki összehozza az embereket, és utat mutat számukra.”

A megújult plébániaépületet dr. Udvardy György szentelte fel, közreműködött a búcsúszentlászlói templom Szent László Kórusa és a Zala Brass fúvósegyüttes; az ünnepélyes átadót szeretetvendégség követte.