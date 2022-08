A szombati versenyre 25 fő nevezett, ebből ketten a gyermek, egy személy pedig a női kategóriában indult. A rendező Göcsej Horgász Egyesület elnöke, Kelemen Csaba elmondta: ez ideális létszám, hiszen így valamennyi indulót el tudják helyezni a tó oldalán.

- Reggel még tükörsima vízfelület volt, aztán megérkezett az erős északkeleti szél, ami jót szokott tenni a pecának, de most eléggé felkorbácsolta a vizet – tette még hozzá az elnök. – Talán ennek is köszönhető, hogy a mélyebb részeken ezúttal kevésbé kaptak a halak. A horgászhelyek kisorsolásakor Kőmíves Bence is bosszankodott, hiszen olyan partszakaszt kapott, ahonnan sekélyebb vízbe tudta bedobni a szerelékét. Később aztán kiderült: mégiscsak neki kedvezett a szerencse.

- Itt körülbelül egy méteres a víz, ezért keszegezni akartam, de aztán sorra jöttek a kisebb, másfél-két kilós pontyok is – foglalta össze a zalaegerszegi horgász. – Annyira ismerem már a tavat, hogy tudjam, ezen a helyen a sok etetés, kis horog, sok dobás hozhatja meg a jó eredményt.

Kőmíves Bencének a verseny lefújását követően 17,10 kilogrammot mutatott a mérleg, ezzel magabiztosan végzett az élen. A második helyet Bardócz András szerezte meg 9,74 kilogrammal, övé volt a legnagyobb hal, egy 4,22 kilogrammos ponty is. Harmadik lett Maléth Zoltán 6,64 kilogrammal, a negyedik helyen pedig Fodor János végzett 6,10 kilogrammal. A gyermekek közül Bardócz Kitti 0,77, Kelemen Dávid 0,65 kilogrammos fogást ért el, míg az egyetlen női versenyző, Csiszár Lászlóné 5,18 kilogrammnyi halat fogott.