- Mennyire egerszegi még? - tettük fel neki a kissé talán provokatív kérdést, de persze vette a lapot a ZTE KK korábbi csapatkapitánya és bajnokcsapatának tagja.

-Mindig az leszek, de most valóban Sopronban élünk. Most odaköt minden, de hát a gyökerek azok nem múlnak el.

-Az idén csodálatos évet zártak a Sopronnal. Gondolta volna, hogy ilyen lesz?

-A sikerben bíztam, de annak a fokát nem határoztuk meg. Azt nem mertem volna kijelenteni, hogy Euroligát nyerünk majd, mert ilyet nem lehet előre bevállalni. Viszont minden edzésen úgy dolgoztunk, hogy a legtovább érjünk. A kulcsmeccseken nagyon jól teljesítettünk dacára annak, hogy a szezon közepén azért volt hullámvölgy is a csapat életében. Azonban jól reagált a társaság erre is.

-Van már terv a következő szezonra? Esetleg valami hasonló?

-Eddig egyetlen szezon elején sem lett egzakt módon megjelölve, hogy mit kell elérnünk. A terv mindig az, hogy a saját határainkat próbáljuk feszegetni. Azt persze ki lehet mondani, hogy szeretnénk idehaza megnyerni a bajnokságot és a kupát is. Aztán jó lenne bejutni az Euroliga négyes döntőjébe, mert ha már ott van valaki, akkor bármi megtörténhet. Tehát, ha a maximumot kihozzuk magunkból, akkor ez is lehet terv. A keretben hat játékos cserélődött ki, őket be kell építeni. Ez sem azért történt, mert nem akartuk volna egyben tartani a sikercsapatot, de különböző okok miatt nem sikerült.

-Sikeres férfi játékos volt, de előbb a ZTE NKK női együttesénél kezdett el dolgozni edzőként, majd Sopronban. Marad a női vonal?

- Egyelőre nem gondolkodom másban, ráadásul két évvel meghosszabbítottam a szerződésem Sopronban. Az elkövetkező három szezonban úgy néz ki, hogy marad is a női edzősködés. Nem vágyódok át egyelőre a férfi vonalhoz. Most nem.

-Ilyen sikerek után voltak megkeresései más együttesektől?

-Mondjuk úgy, hogy volt kérő itthonról és külföldről is. Ezek a megkeresések viszont azért sem fejlődhettek tovább, mert élő szerződésem volt és van Sopronnal. Alapvetően olyan a csapat, a szakmai stáb és a franchise Sopronban, hogy így ez az egész egy jól működő rendszer. Részemről sem indokolta semmi, hogy gondolkodjak másban. Ráadásul a klub is úgy akarta, hogy maradjak, hiszen hosszabbítottunk.

-Játékos korában az egyik kedvence volt a ZTE KK szurkolóinak. Mit üzen nekik?

-Azt, hogy legyenek kitartók. Az elmúlt pár szezon után lehet hiányérzetük, ez nem kétséges. Azonban Zalaegerszeg olyan kosárlabda főváros, ahol tudom, hogy sok ember most is azon dolgozik, hogy sokkal eredményesebb női és férfi kosárlabda csapata legyen a városnak. De, ha már ezt kérdezte, akkor kérek is valamit: a férfi meccsek mellett a női csapat találkozóit is látogassák lehetőleg minél nagyobb számban a drukkerek, hogy ezzel is népszerűsödjön a női vonal.