Másfél évvel ezelőtt hozta létre Kiss-Molnár István néptáncpedagógus a Szép Zalában születtem mozgalmat, s már régóta szeretett volna segítőivel olyan rendezvényt, ami bemutatja a régmúlt paraszti étkezési kultúráját.

– A kulturális műsorral, színpadi programokkal fűszerezett egész napos fesztiválon az étkek mellett a zalai borokat, pálinkákat is szeretnénk felvonultatni neves borászok és szakemberek közreműködésével. Azt szeretnénk, hogy ne csak szakácskönyvből ismerjék a tájegység egyszerű, ám nagyon finom és laktató ételeit az emberek, hanem személyesen is megkóstolhassák azokat. Eközben beszélgetni lehet majd a készítőkkel, akik nem hivatásos szakácsok. Többek között egy helyi asszony mutatja be, hogy ő miként készíti autentikusan a nagymamájától tanult dödöllét, de emellett lesz majd kenyér- és rétessütő workshop. A programot úgy állítottuk össze, hogy a folklór minden ága képviseltesse magát, így el lehet majd sajátítani például a magyar bicskakészítés fortélyait is – tájékoztatta lapunkat Kiss-Molnár István főszervező.

Kiss-Molnár István néptáncpedagógus, szervező

A vendégek kóstolójegy vásárlásával (amellyel a fesztivált támogatják) bármelyik finom ételt megízlelhetik – például a dödöllét, a prószát, a kukoricamálét, a tejfölös vargányás krumplilevest, a zalai vadpörköltet, a paradicsomos baboskáposztát vagy a göcseji lecsót –, több mint tíz csapat főz, süt majd reggel 9 órától a sportpályán. Termelői és kézműves vásár nyílik 13 órától, illetve a 17. Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Művésztelep alkotásait nézhetik meg a látogatók. A gyerekeket 14 órától pónilovaglás, íjászat, népi játékok várják. A Porta Tájházban 12 óra 30 perctől mutatják be a kenyérsütést, illetve ezzel egy időben két órán keresztül lehet megtekinteni a helyi kiállításokat. A színpad előtt érdemes lesz egy plédre lekucorogni 13 óra után, itt ugyanis késő estig egymást követik a fellépők, valamint a pódiumbeszélgetések. Garantáltan jó hangulatot teremt a Regös Népzenei Együttes, a megye gyermek néptáncegyüttesei, a régi- és népzenét játszó Anna Duo, a Zalai Táncegyüttes, a Völgyi Banda, a Kanizsa Csillagai és Schreiner Jenő prímás.