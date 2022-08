A Konkoly Lovardában megtartott megmérettetés a Zala Megyei Fogathajtó Bajnokság soron következő, pontszerző versenye volt. A bajnoki sorrend az elért öt legjobb eredmény alapján alakul ki a versenyek végeztével. Akadályhajtásban 14 fogat állt rajthoz, illetve ketten versenyen kívül teljesítették a pályát. Erős mezőny gyűlt össze, hiszen korábbi győztesek is rajthoz álltak. Két fordulót rendeztek a hajtóknak „C” kategóriában, a hibátlanok közt összevetéssel döntöttek az eredményről. Ez alkalommal „D” kategóriás fogathajtók is megmérették magukat, itt nyolcan indultak egyfordulós akadályhajtásban. Kiegészítő versenyszám is színesítette a programot, a „C” kategóriás indulók vadászhajtásban is megmutatták tudásukat.

A megnyitón Horváth László polgármester is köszöntötte a megjelenteket, köszönetet mondott a verseny lebonyolításáért a szervezőknek, szponzoroknak, majd a magyar lovas hagyományokról szólt. Már a délelőtti kezdésnél szép számú érdeklődő tapsolt a fogathajtóknak. A nap folyamán több kiegészítő programmal is kedveskedtek a szervezők a látogatóknak, külön a gyerekeknek is készültek, a kisebbek például lovagolhattak a versenyt követően, de volt kirakodóvásár, valamint széles körű gasztronómiai kínálat is.

Délután már az eredményhirdetéshez sorakoztak fel a hajtók a szoros versengés után. A „C” kategóriában akadályhajtásban és vadászhajtásban is Szalár Róbert (Zalalövő és Környéke LSE) diadalmaskodott. A „D” kategóriában Bodorkós Róbert (Főnix LSE) lett az első.