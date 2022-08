- A kertvárosi területetek, köszönhetően Orosz Ferencné képviselői tevékenységének, már eddig is profitálhattak a KKVP jóvoltából megvalósított, közösségi célokat szolgáló fejlesztésekből, s a közeljövőben újabb felújításról számolhatnak be a város működéséért dolgozó döntéshozók és kivitelezők - mondta a helyszínen a megyeszékhely vezetője, hozzátéve, az önkormányzati képviselők a körzetük fejlődését szem előtt tartva végzik feladatukat, közülük is kiemelkedik a szóban forgó kertvárosi rész képviselőjének, Orosz Ferencnének a szűkebb közösséget szolgáló szorgalma.

A Borostyán sornál élők régóta kérték az önkormányzattól, hogy a garázsok és lakóházak közelében lévő murvás út az időjárásnak és a domborzati viszonyoknak jobban ellenálló burkolatot kapjon, ennek az igénynek a 2021 novembere és 2022 augusztusa között zajló felújítási munkálatok tettek eleget. A zúzalékos burkolat helyett 136 méter hosszúságban 4-4,5 méter szélességben aszfaltszőnyegeztek, 50 méteren szegélyt raktak, valamint a meglévő csapadékelvezetőket is felújították és kitisztították a földárkokat a Szabadics Zrt. és a Horváth Ép Kft. munkatársai. A felújítási munkálatok összesen 18 millió forintba kerültek.

- A Kertvárosban mindig figyelünk arra, hogy hol válik aktuálissá a környezet rendezettségét és a biztonságos közlekedést biztosító objektumok felújítása, az intézmények karbantartása. Örömmel mondhatom, hogy a kéréseinket az önkormányzat figyelembe veszi, a segítséget megkapjuk a megújító-felújító terveinkhez, így a Kertváros folyamatos fejlesztés területe, itt például világítással is kiegészült az útfelújítás -mondta az útavató sajtótájékoztatón Orosz Ferencné. - Szeretném jelezni, hogy hamarosan több parkolóhelyet is átadhatunk a rendeltetésének - Babits utca, Bodza lakópark, Hegyalja út, Köztársaság útja -, a tanévkezdéskor, azaz szeptember 2-án pedig az Eötvös-iskola felújításának befejezését is bejelenthetjük, ami régi vágyunk volt. Nekem különösen közel áll a szívemhez, hiszen itt tanultak az én gyermekeim is.

Az Eötvös-iskola felújítása 480 millió forintos beruházást jelent, tette hozzá a polgármester.