Ez alkalomból Sipos László polgármester elmondta, hogy ez a harmadik olyan beruházás az óvodánál, amihez támogatást nyert az önkormányzat. Korábban az uszoda burkolatát újították fel, a szabadtéri játékok tárolására alkalmas faházat építettek ily módon. Szólt arról is, hogy a megyeszékhely közelsége miatt kedvelt az 1100 lakosú község a fiatal családok körében, ezért megfelelő körülményeket kell biztosítani a gyermekek számára. Az intézményben négy vegyes korosztályú csoportban száz kisgyermeket nevelnek, akik öt településről érkeznek ide.

Mint elhangzott, a tanuszodás intézményt 17 évvel ezelőtt adták át, és az eltelt évek fokozottan meglátszottak a 129 négyzetméteres terasz állapotán, már-már balesetveszélyessé vált a burkolata. A felújításkor derült ki, hogy az állagromláshoz hozzájárultak az építéskor elkövetett technológiai hibák is. Szerencsére ezeket sikerült orvosolni, és az alkalmazott eljárással a költségek is kezelhetők maradtak.

Már birtokba is vették a megújult teraszt az óvodások. A háttérben Sipos László és Vigh László

Az átadás kapcsán Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos kiemelte, a kormány támogatja az óvodák felújítását, mert az a cél, hogy a működő intézmények megmaradjanak a kisebb településeken is. Ezért a Magyar falu programhoz is lehet pályázni anyagi segítségért, ami önrész nélküli beruházásokat tesz lehetővé, de a gyorsan növekvő árak miatt egyre többször kell az önkormányzatoknak is az elnyert pénzt kiegészíteni, tette hozzá.