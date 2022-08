A történelmi adatok szerint, Géza király uralkodása alatt, a Szentséges Üdvözítőről elnevezett nagykapornaki bencés apátságot 1150. körül alapította Kador György, aki háromhajós, három félköríves szentéllyel záródó bencés apátsági templomot építtetett a településen. A 16. század elején az épületet átalakították, a török támadások idején erőddé fejlesztették. 1736 és 1779 között barokk stílusban újjáépítették a templomot, mely mellett ma is látszanak az egykori, két oldalhajó köríves alapjai. Az immár egyhajós templom méretei így is impozánsok: hossza 28,5 méter, szélessége 9,5 méter, magassága 11 méter, a tornyok a korábbinál öt méterrel magasabbak lettek, 32 méteresek, melyek körül most látványos állványzat áll a Káál-Bau kft. szakemberei jóvoltából.

Forrás: Győrffy István

– Az Emberi Erőforrások Minisztériumánál 15 millió forintot nyertünk a templom külső felújítására, amit az egyházközség jóvoltából 5-6 millió forinttal meg kell toldanunk, az emelkedő építőanyag árak miatt. A falak külső megújítását Szalai Ferenc egyéni vállalkozó végzi majd – tájékoztatta lapunkat Tódor Szabolcs búcsúszentlászlói plébános, aki oldallagosan a kapornaki plébánia ügyeiért is felelős.