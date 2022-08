Nagy Bálint országgyűlési képviselő a térség számára szakrális, közösségi és idegenforgalmi szempontból is jelentős négy évről szólt, ami értékőrző feladatvállalás volt a türjeiek számára is. Méltatta a premontrei rend zalai munkáját, hitőrző elkötelezettségét, s felidézte, hogy a magyar kormány a kisfalvak élhetőségét számos programmal segíti elő.

Nagy Ferenc polgármester beszédében a lelkiség, a helyi hitélet alappilléreként szólt a templomról, amelynek felújítása a rend és a falu közösségének kitartását, áldozatvállalását hirdeti. A templom környéke és a község parkjai is megújultak, köszönhetően a községben élők önkéntes munkájának.

Türjén szombaton is folytatódtak a Premontrei Napok, a főpapi szentmisét Fazakas Zoltán Márton mutatta be, a felújított türjei Madonna szobor ünnepélyes visszahelyezésére és Békés Balázs orgonaépítő mester orgonabemutató koncertjére is sor került. Bemutatták a türjei premontrei prépostság történetének III. kötetét, majd három templombemutatás is zajlott szerzetesei vezetéssel, de látogatható volt a premontrei prépostsági pince is.