Ezeket között volt futballmérkőzés, motoros bemutató, parasztolimpia, főzőverseny és kulturális műsor is. A délutáni megnyitón Ámon Ferenc polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos köszöntötték a falu legifjabb lakóit. Az elmúlt és az idei évben összesen öt kisgyermek született Zalaboldogfán, és bár a falunapi rendezvényen nem tudtak mindannyian részt venni, a köszöntés és az ajándék mindannyiuknak szólt.

A polgármester nyugdíjba vonuló kollégájának, Hajgató Lászlónénak is megköszönte munkáját a falunapon, aki - mint mondta - minden feladathoz pozitívan és lelkesen állt hozzá.

Fotó: Korosa Titanilla



A polgármester az elmúlt időszakban elnyert pályázati támogatásokról is szólt a közönségnek. A Magyar falu programban négy kiíráson is sikeresen szerelt a helyi önkormányzat és összesen mintegy 32 millió forintot nyert el. A támogatásból jutott önkormányzati épületek nyílászáró cseréjére, kommunális eszközöket vásároltak, napelemes rendszert alakítottak ki az önkormányzat épületében, illetve itt a vizesblokk is megújulhat. Azt is elmondta, hogy a 360 fős település lakossága emelkedett a beköltözők által, többen vásároltak itt területet, az önkormányzati telkek már el is fogytak.

Fotó: Korosa Titanilla



Vigh László is köszöntötte az egybegyűlteket. Arról beszélt, hogy sok mindent építhetünk, de a legfontosabbak a gyermekek, unokák, akik utánunk maradnak. Ha egy településen köszöntik a legkisebbeket, ott a jövőre gondolnak.