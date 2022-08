Utóbbi kettő a testvértelepülési jelenlétet szimbolizálta, hiszen a tófeji programokon a muravidéki Zsitkóc, valamint az erdélyi Gyulakuta küldöttsége is részt vett, illetve a helyi polgármester, Horváth Zoltán köszöntője utáni első ünnepi beszédet is a székely település önkormányzati vezetője, Varga József mondta. Akárcsak Horváth Zoltán, ő is arról a felemelő érzésről beszélt, amit a pandémia, a háborús veszélyeztetettség, illetve a világban dúló energiaválság ellenére is megvalósult közös ünneplés okozott a lelkekben.

– Könyörtelenül nehéz esztendő után vagyunk. Sokan vagyunk olyanok, akik közeli embertársaikat veszítették el, sokan megjárták a világjárvány poklát, és sokan élünk át nehéz pillanatokat az orosz-ukrán háború miatt – mondta Varga József, majd az alábbi gondolatokkal folytatta: – Mindezek tükrében csodálatos dolog, s Istennek legyen hála, hogy ma itt lehetünk együtt, közösen, arcmaszk, gumikesztyű és a mellzsebünkben hordott Covid-igazolvány nélkül. Ez győzelmet jelent a világjárvány felett.

Gyulakuta polgármestere a közös ünnep miatt érzett jó érzésének is hangot adott. Úgy fogalmazott: a két település közti földrajzi távolság ellenére is összetartozik Tófej és Gyulakuta lakossága, összeköti őket a nemzettudatunk, az ékes magyar beszédünk, a hitünk és történelmünk. Elismerően szólt az elmúlt évek fejlődéséről is, mint mondta: Magyarország, Zala megye és Tófej község minden idők legdinamikusabban felfelé ívelő időszakát érhette el.

Cseresnyés Péter, a térség parlamenti képviselője Wass Albert-idézettel kezdte beszédét, majd annak vezérgondolatát továbbfűzve arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy nemzetünknek nemcsak ezer éves ismert múltja van, de rendkívül szerteágazóak is gyökereink. Ennek bizonyítékai többek között a tófeji falunapon jelenlévő szlovéniai és erdélyi magyar települések is. Cseresnyés Péter hozzátette azt is: küzdelmekkel, de eredményekkel teli időszak van mögöttünk, nemzetünk az elmúlt 10-12 évben nemcsak anyagiakban, de lelkiekben is sokat gyarapodott.