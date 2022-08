Zalamerenyén szombaton 10 órakor szentmise nyitja a falunapot. 12 órakor kulturális műsor kezdődik, a napot 19 órától buli zárja. Zalaboldogfán szombaton 10 órakor labdarúgó-mérkőzéssel kezdődik a falunap, 12 órakor motoros bemutatót tartanak, mód nyílik íjászkodásra, de lesz operettegyveleg és kutyás bemutató is. Délután tálalják a főzőverseny étkeit, 17 órakor köszöntik az újszülöttek családjait. A szabadidőközpontban este nyolctól hajnalig tartó bál zárja a napot. Pálfiszegen szombaton 12.30-kor játszótéravatóval indul a nyárbúcsúztató falunap. Néptánc és operettműsor, extrém öttusa, kirakodóvásár szerepel a sportpályán zajló programban, amit bál zár. Tormaföldén a vasárnapi búcsú keretében 16.45-kor borlovagrendek vonulnak fel, 17 órakor a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái adnak műsort, 19 órától Keresztes Ildikó lép színpadra. Nemesnép vasárnapi falunapján a főzőverseny 15 órai eredményhirdetése után rodeóbikán és karaokeviadalon is kipróbálhatják magukat a vállalkozó kedvűek. Lendvadedesen a főzőversenyen vaddisznóhússal dolgozhatnak majd a résztvevők. A szombati rendezvényen a kulturális program 17 órakor kezdődik és késő estig tart. Babosdöbrétén szombaton díjakat is átadnak a falunap 16 órakor kezdődő hivatalos megnyitója keretében. A programhoz futball, néptánc, zene és hajnalig bál is tartozik. Kerkaszentkirályon szombaton 7 órakor horgászversennyel indul a szalmafesztivál. Az elszármazottak találkozója 13 órakor kezdődik, este vízi tűzijáték is lesz.