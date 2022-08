A polgármester, Tulok Ferenc pedig a falu történetével kapcsolatos érdekességet is megosztott a jelenlévőkkel. Elmondta: a mai Zalavár községtől nyugatra fekvő Vársziget déli felén épült Zalavári bencés apátságot még valamikor Szent István király alapította. Akkor tíz települést kapott, akik adóztak Zalavárnak, s ezek között 1019-ben már Rada neve ott szerepelt. Erre is emlékeztek a szentmisén, ahol az új kenyeret is megáldották.

– A búcsú mindig a mulatozásról, a jó hangulatról szólt, ezzel szeretnénk eggyé kovácsolni a közösséget – folytatta a településvezető. – Itt lenne az ideje odafigyelni a másikra, nemcsak lassítani, hanem megállni. Az öregjeink mindig erre figyelmeztetnek minket, itt az ideje megfogadni a tanácsot.

Tulok Ferenc a nagyradai fejlesztésekről, beruházásokról is beszélt. A belterületi utak javítására egy belügyminisztériumi és saját forrásból 20 millió forintot költöttek, melyből több utcában és hídon történt rekonstrukció. Ezen kívül Zalaszabar irányában vis maior keretből, 43 millió forintból egy újabb partfal kap épített téglás megerősítést, támasztást.

– Garabonctól Esztergályhorvátiig egy kerékpárút építési projektbe is belekapcsolódik a falu – folytatta. – A ránk eső rész mintegy 250 millió forintba kerül, s mintegy 2,6 kilométer hosszú szakasz készülhet el. Az engedélyek, a tervek már megvannak, a területek kisajátítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után elkezdődhet a beruházás. A Start munkaprogramban hét főt foglalkoztatunk, akik többek között a közterületeket gondozzák. A munka megkönnyítésére minden évben bővítjük a gépparkunkat. Ezen kívül nagy álmunk, hogy a kilátó mellett megvásárolt, immár önkormányzati területen egy történelmi emlékparkot hoznánk létre bemutatva a településünk történelmét.