Ingatlanvásárláskor talán már a legelején megfogalmazódik bennünk, melyik irányba húz jobban a szívünk: a drágább, de kulcskész házak felé vagy inkább az olcsó, de szinte teljes felújítást igénylő ingatlanok keltik fel érdeklődésünket, melyeket úgy alakíthatunk ki, ahogy nekünk tetszik. Persze, az anyagi kereteink is beleszólnak a döntésbe. Most olyan házakat gyűjtöttünk össze, amelyek 6 millió forint alatt elérhetőek, és amelyekből ügyes szakemberek - némi anyagi ráfordítással – akár igazi álomotthont is teremthetnek.



Káváson 2.250.000 forintért nyugalom szigetet vásárolhatunk

A 30 négyzetméteres, terasszal rendelkező hétvégi ház mindössze 13 km-re található Zalaegerszegtől. Az ingatlan állapota általános besorolást kapott, a hozzá tartozó terület pedig kertészkedésre is alkalmas. A közelben szomszéd nincs, csak a természet és a gyönyörű kilátás.

Könnyen lakhatóvá varázsolható a kétszintes egervári ház, ami 3 millióért megvásárolható

Az alsó szinten pince, fedett előtér, tároló, míg a felső szinten konyha és egy szoba, fedett erkély várja új tulajdonosát, aki némi ráfordítással gyorsan lakhatóvá tudja varázsolni a zártkerti ingatlant. A ház körül bőven termő gyümölcsfák vannak, és 2000 literes esővíztároló lett kialakítva.

Alkuképes, panorámás, jó állapotú téglaházat hirdetnek Homokkomáromban

A ház Nagykanizsától 15 km-re található, nagyobb részt műúton, majd kisebb szakaszon kavicsos úton közelíthető meg. A házban konyha, 1 szoba és tároló lett kialakítva

2 szobás családi ház 4,7 millióért várja új tulajdonosát Bázakerettyén

A családi ház felújítását már elkezdték, de befejése az új tulajdonosára vár, aki saját ízlése szerint alakíthatja ki új otthonát. A fűtést jelenleg fatüzelésű kandalló biztosítja, de a gázrácsatlakozás is lehetséges, mert bent van a házban. A házhoz melléképület és udvar is tartozik



Bájos 2 szobás parasztház csodás területtel 5 millióért eladó Orosztonyban

Ez a gyöngyszem nem sokáig fog "gazdátlan" maradni: 3021 m2 területtel rendelkezik, fa nyílászárók, vályog falazat, fűtése fatüzelésű kályhával van megoldva. A településen óvoda, iskola, bolt és orvosi rendelő is megtalálható, a Zalakarosi fürdőtől 16 km-re.

Két ingatlan 5,7 millió forintért?

Kányaváron ez is lehetséges! A két helyrajzi számon szereplő ingatlan ugyanis egyben kerül értékesítésre - bár ebből az egyik teljes felújítást vagy bontást igényel. Összesen 4 szoba és 1000 m2 terület tartozik hozzá, wc pedig jelenleg csak az udvaron érhető el.

Oltárcon 2 szobás, kandallós, jó állapotú családi házba költözhetünk

A ház belső felújítása részben már meg is történt: új műanyag nyílászárókat és új, modern járólapokat kapott, valamint a víz- és villanyvezetékek cseréje is megtörtént, így többnyire csak külsőleg kell felújítani.

