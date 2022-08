Az etno estek koordinátora a Lendvai Művelődési Egyesületek Szövetsége volt, amelynek elnöke, Vaupotic Göncz Elvira többek között arról beszélt, hogy Lendva és környéke a történelem folyamán mindig többnemzetiségű vidék volt, s ez a multikulturális közeg az élet minden szegmensét átfogja. Az idei programban hétfőtől csütörtökig, napi váltásban szlovén, magyar, valamint szerb egyesületek, szólisták mutatkoznak be, akik a zenei és kulturális programok mellett hagyományos ételekkel is várják az érdeklődőket. A magyar etno est annyiban különbözik a többitől, hogy itt nem civil szervezet vagy kulturális egyesület volt a szervező, hanem a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Ennek megfelelően alakult a műsor is, hiszen a műkedvelő csoportok helyett professzionális előadókat kértek fel. A programban így a Pupilla Bábszínház Utazók című előadását, majd a Liliom Produkció fergeteges zenés szórakoztató vígjátékát, az Öreglányok című komédiát láthatta a közönség, utóbbit Oszvald Marika, Bede-Fazekas Annamária, Tallós Rita és Papadimitriu Athina közreműködésével.

Soós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója köszöntőjében kiemelte: az est fő műsorszámának olyan előadást választottak, ami elsősorban könnyed nyári szórakoztatást ígér, ám fontos mondanivalója, tanulsága is van. A Csík Csaba által írt, s Tallós Rita rendezte Öreglányok ugyan a nőkről szól, de nem csak a nőknek - mindannyian tanulhatunk belőle.