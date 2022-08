A helyi kultúrháznál vasárnap délelőtt kezdődött el a program főzőversennyel, melyen 5 csapat indul. Az étkeket délután zsűrizték is, készült például körömpörkölt, de a nyertes a szarvaspörköltet cukkinifánkkal kínáló helyi csapat lett. Az összejövetel megnyitóján Nemes Kálmán polgármester a településen megvalósult fejlesztésekről szólt. Elmondta, hogy az elmúlt években és a mostani időszakban mintegy 200 millió forint támogatás jutott a faluba. Egyebek mellett megújult a kultúrház, de nyertek falubuszt is, továbbá 9 millió forintot a kultúrház melletti melléképület felújítására. Mezei utak megújítására pedig 106 millió forintot, várhatóan szeptemberben kezdődik majd a kivitelezés. Saját erőből aszfaltoztak a Kossuth utcában a Start-program keretében közel 1,7 millió forint értékben. A könyvtár belső felújítását is végzik, az épület külső rendbe tételét pedig jövőre tervezik. Emellett a református templom és a parókia megújítására is került összesen 40 millió forint támogatás.

Részt vett a rendezvényen Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is, aki arról beszélt, hogy a vidék, a falvak egyre szimpatikusabbá válnak, többen ingatlant vásárolnak és beköltöznek. A képviselő jelenünk aktuálpolitikai helyzetére is kitért azt hangsúlyozva, hogy mennyire fontos, hogy a gazdaság működőképes, fenntartható maradjon.

A beszédeket követően a fűnyíró traktor átadása következett, melyet mintegy 1,7 forint értékben szereztek be. Az eszköz jó szolgálatot tesz a két temető és közterek rendben tartásában. A hivatalos után a szórakoztató program következett fellépőkkel.