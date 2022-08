Megjelent a piacokon a szőlő, édes fürtjei gusztusosan kínálják magukat a polcokon. Az idén egy kicsit korábban került a növény az üzletekbe, a gazdák meg azon bosszankodnak, hogy a darazsak is jelzik már egy ideje, hogy édesednek a szemek. A legkorábbi fajtákat, köszönhető ez a szárazságnak is alaposan ellepik a mérges szúrású rovarok. Ettől függetlenül, ahol nem pusztított jég szép termés mutatkozik. Igaz nem olcsó a szőlő sem, a növény gondozása, megvédése az elszabadult permetezőszer árak miatt is sokba került.