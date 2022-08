A tragikus körülmények között elhunyt olajipari szakember emlékhelyét a bázakerettyei Nagy-hegyen, öngyilkosságának közvetlen közelében alakították ki. A péntek délutánra megszervezett avatóünnepségen Salamon Gábor, az emlékmű felállítását is kezdeményező Bázakerettye Jövőjéért Közhasznú Alapítvány elnöke köszöntötte a jelenlévőket, s egyben azt is elmondta: több évtizedes tervüket sikerült valóra váltaniuk, amiért köszönettel tartoznak a támogatóiknak.

Csatlós Csilla pedig arról beszélt, hogy a Bázakerettye Jövőjéért Közhasznú Alapítvány Papp Simon szobra mellett immár a második olajos emlékhelyet alakította ki a községben.

Csatlós Csilla, Salamon Gábor (balról a második), a Bázakerettye Jövőjéért Közhasznú Alapítvány elnöke, Aigner Géza és Tóth János az emlékműnél

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Az 1901-ben született Pokker Ernő életútját Tóth János, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum egykori igazgatója ismertette. Szólt állomáshelyeiről, a Bázakerettyén és térségében betöltött szerepéről és érdemeiről, illetve megemlékezett halála körülményeiről is. A stilizált olajfúrótornyot ábrázoló emlékművet – rajta Pokker Ernő emléktáblájával, portréképével és a halálát szimbolizáló fordított bányászjelvénnyel – a család képviseletében Molnár Hedvig Katalin és a Bázakerettyei Nyugdíjas Olajipari Egyesület nevében Hofstädter József leplezte le, majd Aigner Géza letenyei plébános szentelte meg.

Az avatóünnepségen a térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter is megosztotta gondolatait a meghívott vendégekkel. Úgy fogalmazott: ez az emlékhely a történelem egy olyan pillanatára hívja fel a figyelmet, amiből érdemes tanulni. A XX. század közepén, második felében az olajiparnak köszönhetően a térség s így Bázakerettye is virágkorát élhette, ám a korabeli politikai berendezkedés áldozatokat is követelt. Pokker Ernő, de a MAORT-perben ugyancsak meghurcolt Papp Simon neve nemcsak az olajbányászat fellendülésével forrt össze, hanem egy koncepciós eljárás szimbólumai is lettek. Az avatóünnepséget követően a jelenlévők Papp Simon emlékművét is megkoszorúzták.