Bár a kilencedik alkalommal megszervezett eseményen a nyári elfoglaltságaik miatt nem mindenki lehetett jelen, ám az elismerő szavak a teljes közösséghez szóltak. A rendezvényen a gimnáziumok s technikumok igazgatói mellett Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum kancellárja, valamint Magyar Ferenc, a tankerületi központ igazgatója is megjelent. Elsőként a tankerületi központ nevében Czémánné Balog Tímea, a köznevelési és jogi osztály vezetője köszöntötte a fiatalokat, beszédében elmondta: a kitűnően tanuló és teljesítő diákok tehetségben, szorgalomban, kitartásban, alázatban biztosan nem szenvednek hiányt. De a tehetség önmagában nem elég. Kiváló eredményt elérni kemény munkával lehet, ami sokszor lemondással jár.

Anda Zoltán, a szakképzési centrum főigazgatója azt tanácsolta a diákoknak, hogy az egyetemen, vagy a munkában is mindig alázattal tegyék a dolgukat. Ha elég energiát fektetnek bele, s a motivációjuk is megvan, elérhetik karriercéljukat.

- A kitűnő és kiváló eredménnyel végzett középiskolásokra az egész város büszke lehet – mondta Balogh László polgármester. – A következő időszak az új felfedezéséről, a kalandokról szól, járják be a világot, de aztán térjenek vissza a kanizsai közösséghez. Nagykanizsa mindenkit visszavár, hiszen évek múltán már lesz vagongyárunk és megvalósul sok egyéb más beruházás is. Még nem virágoztattuk fel teljesen a várost, de talán a mostani fiatalokkal sikerülhet.

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő kiemelte: a kiválóságoknak, az értelmiségieknek óriási felelőssége volt mindig is a történelemben.

- Arra kérem a kanizsai kitűnőket, hogy ne engedjék magukat különböző divatokkal, másfajta irányzatokkal manipulálni – fogalmazott. – Járjanak a földön, nézzék meg a saját kritikus világlátásukkal a társadalom változásait, döntsenek helyesen. Az információk garmadával állandó manipulációnak vagyunk kitéve, ezt csak úgy védhetjük ki, hogy gondolkozunk és alaposan „megrágjuk” a híreket.

Szerinte fontos, hogy állandóan tanuljanak, küzdjenek és persze térjenek vissza a térségbe. Ma Nagykanizsán körülbelül 600 üres állás vár betöltésre, s bizony mérnököket is keresnek a munkaadók.

Ezt követően a fiatalok értékes könyvutalványt kaptak ajándékba.