A véradóhét (minő véletlen!) hétfőn vette kezdetét a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban, ide várnak minden segíteni vágyót kedden 14 és 18, szerdán 10.30 és 13.30, csütörtökön és pénteken pedig 14 és 18 óra között. A nyári időszakban fontos a jelenlét, hiszen az elkövetkezendő időszakban a megye három kórháza számára Nagykanizsának kell(ene) biztosítania a műtétekhez szükséges vérmennyiséget.

Miért fontos a véradás? A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, az életmentésben. A tudomány mai állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótolható. A hazai egészségügyi intézmények ellátása éves szinten nagyságrendileg 390 000 véradással biztosítható, így a folyamatos, biztonságos ellátáshoz - munkanapokra lebontva - napi 1600-1800 véradóra van szükség.

– Jelentős múltra tekintett vissza a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezetének retro véradóhete, ám jött a covid és sok minden megváltozott – bocsátotta előre Goór Violetta véradásszervező. – Ehhez alkalmazkodva mi is változtunk, új helyszínen, más metódus szerint rendezzük meg a szintén 5 napon át tartó véradóhetet. Mint mindig, most is számítunk a véradókra, ugyanis a terv szerint heti 200, azaz napi 40 véradóra lenne szükségünk ahhoz, hogy a megye kórházainak vérigényét biztosíthassuk, ugyanis vidéki véradások ilyenkor nincsenek. Már hetekkel korábban nekiálltunk a szervezésnek plakátokkal, donorbehívókkal, akiket telefonon közvetlenül is megkerestünk. A korábbi tapasztalatok szerint változó a véradók száma, volt már, hogy sikerült meghaladnunk a heti 200 véradót, de az is megesett, hogy a napi negyvenet se.

Mi a vér szerepe? A vér az emberi test egyik legfontosabb alkotóeleme. Legfontosabb feladata az oxigén, a szén-dioxid, a tápanyagok, salakanyagok, hormonok szállítása, valamint fontos szerepet játszik a szervezet hőháztartásában és a kórokozók elleni védelemben. Egy felnőtt embernek átlagosan 5 liter vére van, ebből kb. fél liter tartalék, amely szükség esetén mobilizálható.

Goór Violetta hozzátette: a véradók többsége inkább délután jön szívesen, ám a nyári évszak ezt is felülírja, ugyanis a nagy hőségben még a legelszántabbak se mindig mozdulnak ki a lakásból, hogy a szabadságolásokról már ne is beszéljünk. A fiatalok többségét pedig nehéz megmozgatni, de természetesen, a szakemberek ennek érdekében is megtesznek mindent. Mint megtudtuk: bárki adhat vért, akár állandó gyógyszerfogyasztás mellett is és a lezajlott covid-fertőzés sem kizáró ok, hiszen a vírus a vérrel nem terjed.

Hány embert menthetsz meg egy véradással? Minden egység levett vérből háromféle vérkészítményt állítunk elő: vörösvérsejt-koncentrátumot, thrombocyta-koncentrátumot és friss fagyasztott plazmát. Ezeket a készítményeket akár három különböző beteg is megkaphatja. Innen ered a jól ismert szlogen: Adj vért és ments meg három életet!

Egy véradótól 450 milliternyi vért vesznek le, ebből készül egy vörösvérsejt- és egy vérlemezke koncentrátum, illetve fagyasztott plazma, amelyekkel három különböző beteg életét lehet megmenteni.

Mi történik a véradás után? A vér útja a véradást követően kettéválik. A 450 ml-nyi vér a vérkészítmény-előállító részlegbe kerül, míg a mintacsövek a kivizsgáló laboratóriumokban folytatják útjukat. A vérkészítmény-előállító részlegben 3 féle készítményt állítunk elő: vörösvérsejt-koncentrátumot, thrombocyta-koncentrátumot és friss fagyasztott plazmát. A kivizsgáló laboratóriumban a levett vér vércsoportját az esetleges fertőző vírusok, baktériumok, ún. fertőző ágensek jelenlétét vizsgáljuk. A vizsgált fertőző ágensek: Hepatitis-B, Hepatitis-C, HIV, szifilisz. Amennyiben a kivizsgálás során a vércsoport tulajdonságok egyértelműen meghatározhatók és a fertőzésekre vonatkozó vizsgálatok is negatív eredménnyel zárulnak, akkor a végső szakmai jóváhagyást követően a vérkészítmények kiadhatók az egészségügyi intézményeknek, felhasználhatók a rászoruló betegek kezelése során.

Régi véradó a becsehelyi Hári Zsolt és neje, Háriné Hederics Tímea.

– Én kezdtem korábban, már közel negyvenszeres véradó vagyok. A feleségem mindig elkísért a véradásokra, s egyszer csak ő is úgy döntött, hogy a véradók sorába lép – hallottuk Hári Zsolttól. – Azóta újra, meg újra nyújtja a karját, mert ez nekünk kis fáradság, másnak viszont nagy segítség...

– Jó érzés másokon segíteni, amit azáltal is meg tudok élni, hogy amint felhasználják műtét során a véremet, a vérellátó szolgálat értesítést küld e tényről – vette át a szót Háriné Hederics Tímea. – Most pedig különösen fontos motiváció, hogy az egyik nagyon jó barátunkat hamarosan operálják daganatos betegség miatt és ezúttal kifejezetten neki szeretnénk segíteni a vérünkkel.

Korábbi galériánk: