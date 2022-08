Az idei túra péntek délelőtt Nagykanizsáról indult, ahol Gugán Iván elnök lapunknak elmondta: 2015-ben határozták el, hogy a horvátok által lakott hat magyarországi régióból minden évben felkeresnek egyet-egyet, hogy kerékpárral bejárva megismerjék a településeket, az ott élőket, a hagyományaikat, kultúrájukat. A nyolcadik esztendeje tartó Cro-Tour program egyben azt is jelzi, hogy már a második körben járnak, így a tavalyi Győr-Moson-Sopron és Vas megyei településeket érintő túra után ismét Zala következett.

- Az első körben azt tapasztaltuk, hogy mintegy ötven-hatvan olyan résztvevője van a túrának, akik a távolabbi régiókból érkeznek, s hozzájuk csatlakoznak a helyiek – folytatta Gugán Iván. – Az a célunk, hogy jobban megismerjük egymást, hiszen úgy könnyebb lesz a kommunikáció is. Napközben járjuk a térséget, hogy ismerkedjünk a településekkel, de a tamburásainknak köszönhetően az estéink sem válnak unalmassá.

A résztvevőket a város önkormányzata nevében Bizzer András alpolgármester köszöntötte. Ő többek közt arról beszélt, hogy Nagykanizsa mindig is kerékpárosbarát településnek számított, ezért is vették örömmel, hogy az idei Cro-Tour program kiindulópontja a város volt. Azt is elmondta, a kerékpározás, mint szabadidős sport nemcsak az egészségmegőrzéshez járul hozzá, hanem közösségteremtő ereje is van, mint azt jelen példa is mutatja.