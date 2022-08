Ennek főcelebránsa Császár István, a szombathelyi egyházmegye általános helynöke volt, aki többek között a száz éve történtekről is megemlékezett. Mint mondotta: a szertartást az akkoriban éppen apátként Zalaegerszegen szolgáló Mindszenty József és Csoknay Ernő salomvári plébános közösen végezték. A szombathelyi egyházmegye helynöke emellett István királyt is méltatta, úgy fogalmazott: első királyunk örök érvényű útmutatást adott a magyarságnak, a Szent Jobb pedig azóta is oltalmazza nemzetünket.

A keménfai kápolnát Nagy Sándor és Pék Gyula földbirtokosok kezdeményezésére, illetve széles körű helyi összefogással építették. A településen élők úgy tudják, azok a keménfai fiatalok, akik aratási munkát vállaltak a szomszédos Budafán, a szolgálatukért kapott terményt eladták, hogy annak az árából kifizethessék a kápolnán dolgozó mesterembereket. A padokat ugyancsak a helyi családok készíttették, minden családnak megvolt a maga ülőhelye. Keménfa ma a salomvári plébánia fíliája, így a hívek lelki gondozását az ottani plébános, Mikolás Attila látja el, aki szintén jelen volt a szombati szentmisén.

A keménfai centenáriumi ünnepséget követően a község központjában kialakított parkban, a Szent István királyt ábrázoló szobornál kenyérszentelést is tartottak – ezt ugyancsak Császár István és Mikolás Attila végezte -, majd a résztvevők megkoszorúzták államalapító királyunk emlékművét.