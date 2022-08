Ünnepi szentmisével indult a nap, majd vetélkedős kereszt-túrára indultak gyerekek és felnőttek, közösen keresték fel a faluban és a hegyen az út menti kereszteket. Szalay Cecília szervezőtől megtudtuk, hogy közben játékos feladványokat oldottak meg, társasjátékoztak, minden helyen hagytak rajzot, illetve üzenetet, meg is koszorúzták a kereszteket, illetve az ima közben igyekeztek letenni azokat a súlyokat, amiket cipeltek év közben. A fáradt túrázók közös ebédre érkeztek meg a templomkertbe. Délután játék és kézműves foglalkozás várta a kisebbeket és a nagyobbakat, majd rövid orgona koncertet adott Nagy Tamás plébános. Merkli Ferenc vasszécsényi plébános, a Brenner János Hittudományi Főiskola tanára előadást tartott a programon a családösszetartásról, a gyerekek Istenhez való viszonyáról, illetve arról is beszélt, hogyan tudjuk hitünket úgy megélni, hogy másoknak is példa legyen.

Szalay Cecília a családi napról elmondta, hogy Nován augusztus 20-án szoktak tartani búcsút, de a templom búcsúja nem ekkor van, hanem augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján. Az egyházközségi vezetőkkel és Nagy Tamás plébánossal együtt úgy gondolták, hogy e nap előtti vasárnapon tartják meg hagyományteremtő céllal ezt a családi napot.

-A lelkiség fontos része a rendezvénynek - mondta Szalay Cecília. - A mai kaotikus világban erőteljes támaszpont az, aki hittel él, mint ahogy mi. Erőt kell adni azoknak, akik kicsit talán hitüket vesztették, mert Isten velünk van a legnagyobb bajban is. Szeretnénk megmutatni ezzel a programmal, hogy közösségben lenni jó, vidám emberek vagyunk mi is, akik a hitünket megéljük, hiszen a Jóisten vidámságra is teremtett bennünket, a templomban, a plébánián sem szomorkodni kell.

Este Mali Katalin orgonaművész és Navratil Andrea népdalénekes "Mennyek királynéja" című koncertje zárta a napot.