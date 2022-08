Fazekasfesztivál

Az Országos Gébárti Fazekas- és Folklórfesztivál vasárnap 10 órakor kezdődik a zalaegerszegi Gébárti-tónál. A megyei népművészeti egyesület programjában bemutatkoznak a fazekasokat képző intézmények, lesz konferencia és kiállítás. A közönséget 19 óráig folklórműsor, vásár és gyerekprogramok várják.

Rockstaféta

Ma 19 órakor a Honvéd Kaszinó előtt, a Sétálóutcán felállított színpadon kezdődik a nagykanizsai Rockstaféta sorozat következő koncertje.

Kerékpáros túra

Nagykanizsáról pénteken 11 órakor háromnapos, Crotour 2022 elnevezésű kerékpáros túra indul, melynek résztvevői a Mura menti horvát falvakat járják végig.

Emlékmű

Bázakerettyén pénteken 13.30 órakor avatják fel az 1948-ban tragikus körülmények között elhunyt Pokker Ernő okleveles bányamérnök emlékművét, amit civil összefogással állítottak.

Filmpiknik

Szombaton 18 órakor Filmpiknik kezdődik a nagykanizsai Plakátház udvarán. Lesz filmkvíz, felcsendülnek filmzenék, este kilenctől pedig a Szuperhősök című olasz romantikus mozit vetítik.

Örökség

Szepetneken szombaton 10.30 órakor a Királyi Pál ÁMK-ban kezdődik a Nemzetiségi örökségek találkozása. Az ingyenes programokon különféle nemzetiségek gasztronómiájával ismerkedhetnek a résztvevők, akikre kulturális és zenei kavalkád is vár.

Színház

A zalalövői Salla művelődési központban ma 19 órakor mutatja be a 6Szín Teátrum a Krúdy Gyula novelláiból összeállított előadását.

Dalostalálkozó

A térség hagyományőrző csoportjainak részvételével szombaton 15 órakor Dalostalálkozó kezdődik a galamboki katolikus templom udvarán.

Fotókiállítás

Lendván, a Galéria és Múzeum Fő utcai bemutatótermében pénteken 19 órakor Argentum Minor címmel a nagykanizsai Varga Szilárd fotóiból nyílik kiállítás.

Sportok és motorok

Zalaszabarban szombaton 8 órakor futóversennyel kezdődik az egészségnap. Később megkoszorúzzák Puskás Ferenc emlékszobrát, majd lesz zumba, labdarúgás és fitneszbemutató is. Vasárnap 10.30 órától ugyanitt motoros napot tartanak. A Kis Balaton motoros túra után, várhatóan 13.15 órától lesz felvonulás, majd 15.30-tól Podani Milán motoros bemutatója kezdődik.

Mentési gyakorlat

A helyi önkéntes tűzoltók szombaton 9 órától gyakorlati bemutatóval is színesített mentési napra várnak minden érdeklődőt Gelsén, a Kossuth utcai telepükön.

Áldás a plébániára

Vasárnap 15 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Pölöskén, amit dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrál, aki megáldja a felújított plébániát is. Közreműködik a búcsúszentlászlói Szent László kórus és a Zala Brass fúvósai.

Búcsú bogarakkal

VW bogaras nyárbúcsúztatót tartanak Gyenesdiáson. A vasárnapig tartó program része lesz a szombati „kirajzás”, amely 11 órakor indul Balatongyörök, Szigliget, Szent György-hegy útvonalon.

Verklifesztivál

Szombaton és vasárnap rendezik meg a hagyományos Keszthelyi Nemzetközi Verkli Fesztivált a Fő téren és a sétálóutcában. A mindkét nap 10 órakor kezdődő programot gyermekműsorok és színpadi koncertek egészítik ki.

Szabadtéri színház

Ma 19 órától tartják a települési tanévnyitót Vonyarcvashegyen, a szabadtéri színpadon: az Imre Sándor Szeretetszínház és a tapolcai SzögletesKerék Színház az Óz, a nagy varázsló című mesejátékot mutatja be. Szombaton 20 órától Neil Simon Pletykák című bohózatát láthatják az érdeklődők. Rossz idő esetén a programok az általános iskola aulájába költöznek.

VonyArts

Szombatig tart Vonyarcvashegyen a VonyArts FolkPart programsorozat, melyben mindennap 10-től és 15 órától hangszer- és táncoktatást tartanak. Az esti koncerten ma az Igricek és barátaik, valamint a Misztrál, holnap pedig a PásztorHóra és a Góbé játszik.

Falunapok

Zalamerenyén szombaton 10 órakor szentmise nyitja a falunapot. 12 órakor kulturális műsor kezdődik, a napot 19 órától buli zárja. Zalaboldogfán szombaton 10 órakor labdarúgó-mérkőzéssel kezdődik a falunap, 12 órakor motoros bemutatót tartanak, mód nyílik íjászkodásra, de lesz operettegyveleg és kutyás bemutató is. Délután tálalják a főzőverseny étkeit, 17 órakor köszöntik az újszülöttek családjait. A szabadidőközpontban este nyolctól hajnalig tartó bál zárja a napot. Pálfiszegen szombaton 12.30-kor játszótéravatóval indul a nyárbúcsúztató falunap. Néptánc és operettműsor, extrém öttusa, kirakodóvásár szerepel a sportpályán zajló programban, amit bál zár. Tormaföldén a vasárnapi búcsú keretében 16.45-kor borlovagrendek vonulnak fel, 17 órakor a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái adnak műsort, 19 órától Keresztes Ildikó lép színpadra. Nemesnép vasárnapi falunapján a főzőverseny 15 órai eredményhirdetése után rodeóbikán és karaokeviadalon is kipróbálhatják magukat a vállalkozó kedvűek. Lendvadedesen a főzőversenyen vaddisznóhússal dolgozhatnak majd a résztvevők. A szombati rendezvényen a kulturális program 17 órakor kezdődik és késő estig tart. Babosdöbrétén szombaton díjakat is átadnak a falunap 16 órakor kezdődő hivatalos megnyitója keretében. A programhoz futball, néptánc, zene és hajnalig bál is tartozik. Kerkaszentkirályon szombaton 7 órakor horgászversennyel indul a szalmafesztivál. Az elszármazottak találkozója 13 órakor kezdődik, este vízi tűzijáték is lesz.