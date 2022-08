Soós Endréné, Rédics polgármestere elmondta, hogy második alkalommal hirdették meg a tábort, ezzel a szülőknek igyekeznek segíteni, hiszen itt biztosítottak a gyerekeknek felügyeletet. A táborban napi háromszori étkezést is biztosítottak, a költségekhez a családok is hozzájárultak. A foglalkozásokat a helyi védőnő, a családsegítő , illetve a közművelődési szakember szervezték és tartották meg, illetve az önkormányzat nyári diákmunkása is segítségükre volt.

Az egyhetes táborban kosárfonás, kézműves és sportfoglalkozások, palacsinta sütés és hetési kerékpártúra is várta a gyermekeket. A talán legnépszerűbb program szerdán Blanka, a terápiás kutya látogatása volt, aki Gróf Krisztiánnal érkezett együtt a Zalai Kutyasuliból. A résztvevők érdekes információkkal gazdagodtak a kutyákról, a terápiás kutyákról, valamint gyakorlatokat is végeztek a kutyussal, aki nagyon készségesen állt szolgálatban a gyerekek örömére.