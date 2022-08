Ez alkalomból Soós Zsolt polgármester felidézte, hogy az új képviselő-testület megalakulásakor, 2019 őszén célként tűzték ki az infrastruktúra megújítását. Ennek egyik eleme a Szabadság utca, amelynek közel hatszáz méteréből most négyszáz kapott kétrétegű, három méter széles, teherbíró aszfaltburkolatot, és mellette 1-1 méter zúzalékos padkát. A település ikonikus területét, “ékkövét”, a Bárczay parkot is érintő utcában családi házak sorjáznak, és három mezőgazdasági vállalkozás található. Utóbbiak segítettek is a Magyar falu program 25 millió forintos támogatásával megvalósult útépítés megvalósításában. Jelesül, a tervek 1,2 millió forintos költségének felét finanszírozták.

A 620 lelkes falu vezetője arról is beszámolt, hogy 2020 óta minden évben több pályázati támogatást nyertek el, ezek segítségével utcákat újítottak fel. Ez különösen fontos annak fényében, hogy a község demográfiai mutatói kedvezően változtak, családok költöztek ide, és mind több újszülöttnek örvendezhet a közösség. Márpedig a település megtartó képességét erősíti, ha jó az infrastruktúra, tette hozzá, és a feladat érzékeltetésére elmondta, az önkormányzatnak 16 utcáról, négy külterületről kell gondoskodnia. Ha továbbra is sikerrel szerepelnek a pályázatokon, akkor belátható időn belül megvalósulhat az infrastruktúra teljes felújítása, mondta végezetül.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos az átadás kapcsán úgy fogalmazott, 40-50 év lemaradását nem lehet gyorsan behozni, hiszen nem csak az utakat kell felújítani, mert sok településen még a szennyvízelvezető és -kezelő rendszer is hiányzik. Ezek közé tartozik Zalatárnok is. A cél, hogy a 2027-ig tartó uniós fejlesztési ciklusban ezt a hiányosságot minden településen megszüntessék.