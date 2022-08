A budapesti Tajpei Képviseleti Irodának, a tajvani Gazdasági Kapcsolatokért Minisztériumnak (MOEA) és a tajvani Oktatási Minisztériumnak (MOE) köszönhetően a smart city, a robotika, a félvezetők, a mesterséges intelligencia témakörében nemzetközi mezőnyben szerzett korszerű ismereteket, tanulmányait kitüntetéssel végezte. Idén júniusban kapta meg a diplomáját, alig töltött idehaza néhány hetet, szerdán már utazik vissza, ugyanis doktori fokozatot szeretne szerezni az 1895-ös japán megszállással szembeni ellenállás vezetőjéről (Feng Chia) elnevezett egyetem diplomája mellé immár Taipeiben, a National Taiwan Normal Universityn. (A mostani oklevele már a hatodik a diplomái sorában.) Visszatérte után dolgozni is fog, elektromérnöki területen.

Kitüntető díj, ez évben csak ő kapta meg

Forrás: Arany Horváth Zsuzsa / Zalai Hírlap

Az élménybeszámolót Némethyné Lövey Zsuzsannával, a Széchenyi igazgatójával hallgatom, aki nagyon büszke kollégájára, de szomorú is, mivel nélkülözniük kell őt. Reméli, megszerzett tudását hazahozza. (A tanár úr tartja a kapcsolatot tanítványaival.)

Fekets Gábor középtávra tervez, ebbe a doktori tartozik. Hogy végül hol fog élni, azt a szerelem is befolyásolja, ami Tajvanon talált rá. Mia szakmabeli, Svájcban, Japánban tanult. És tudta, hol van Magyarország!

A Chung Tai Chan buddhista kolostor előtt

Forrás: Fekets Gábor

– Az angol nyelven zajló oktatás keretében a felsoroltakon kívül logisztikát, anyagmozgatást, műholdas helyzetmeghatározást is tanulhattam – mondja, hozzátéve, az egyetem mellett a gyártásba is betekinthetett, úgy látja, a szigetországban magas szintű ismereteket szereznek a világ számos pontjáról érkező leendő mérnökök. – Tajvan látja el chippel a világ háromnegyedét, bár az elmúlt időszakban nyersanyaggondokkal küszködtek. Lenyűgöző világot láthattam, robotok szállítják az anyagokat a szalagokhoz, a kereszteződő konzolokon még elsőbbséget is adnak egymásnak a szenzoraik segítségével.

Míg mesél, mutat saját fejlesztésű aprócska számítógépet, amit tárgyfelismerésre „tanított” eddig. Egyetért azzal, hogy a mesterséges intelligencia akkor működik majd jól, ha kellő és releváns adatmennyiséget kap az optimális következtetésekhez és döntésekhez. Biztos benne, már középiskolai keretek között is meg lehet tanítani az alapokat. Érdeklik az önvezető és elektromos autók. Szerinte még gyerekcipőben jár ez az irány, a környezetterhelés enyhítéséért még sokat kell tenni. Ő maga is bérelt elektromos motorral járta be a környező szigeteket, csupán egyszer hagyta cserben az összes, azaz kettő darab akkumulátor. A kalandvágy és az élmény feledtette a bosszúságot, gyönyörű táj, hullámzó Csendes-óceán vette körül. Az apró szigeteken hamar terjedt a hír, „itt barangol egy európai motoros srác...”

Elektromos motorral járta be a Tajvanhoz tartozó szigeteket

Forrás: Fekets Gábor

Fekets Gábor a 20 000 nyelvi jelet tartalmazó kínai nyelvet is intenzíven tanulta, ma már a boltokban magabiztosan vásárol. Az ottani konyhát is megszerette, mangó, rák került a kedvencek közé, ráadásul örömmel vette észre, hogy az egészségesebb táplálkozás miatt előnyösebb alakra tett szert. Bár tervezte, hogy az egyetemi társaknak főz tarhonyát, de a magyar alapanyag nem érkezett meg időben.

– A képeslapjaim is egy évet utaztak a Covid-járványnak köszönhetően. A repülőút mindennel együtt 20-22 órát vesz igénybe egy átszállással.

Hogy milyen az élet Ázsia csücskében?

– Rendkívül szorgalmasak az emberek, képesek reggel kilenctől este hétig keményen dolgozni, mégis nyugodtak, stressz nélküliek a napjaik. Pedig 23 millió ember él 38 ezer négyzetkilométeren...

Gábor a tanulást jelöli meg a fejlődés alapjának. Amíg tanulunk, nincs baj.