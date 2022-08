- 1992-ben, amikor a Zalaegerszegi Dózsa megszűnt - ahol addig sportoltunk –, a csapatból páran úgy döntöttünk, hogy önálló egyesületet hozunk létre a tájfutás folytatására. Ez utólag kiderült, nagyon jó döntés volt – kezdte történetét Ferenc. De mi is az a tájfutás?

A tájfutás nem arról szól, hogy a tájban futunk

Ez egy nagyon összetett sportág. A tájfutás a tájékozódási futás rövidítése. Két dolgot csinálunk sportolás közben: tájékozódunk és futunk. A tájékozódásnak pedig egyik nagyon fontos eszköze a térkép. Térkép nélkül nem vagyunk tájfutók. Ez segít bennünket, hogy a tájékozódási pontokat megtaláljuk. Térképjeleket tanulunk meg, aminek van egy komoly szellemi kihívása is. Ha ezek olvasását megtanultuk, akkor megyünk ki a valós terepre, ahol a térképábrázolást kell felismerni, beazonosítani. Ha ez a kettő működik, akkor jöhet a tájékozódási rész; az, hogy két ellenőrző pont között hogyan oldom meg az adott feladatot. A térkép segít nekem abban, hogy mi alapján tudok útvonalat választani, a tapasztalatom pedig abban segít, hogy miként tudom végrehajtani. Ezt először tanulni, utána pedig fejleszteni kell, ahogy a fizikális alapokat is; a kettő együtt pedig nagyon szép eredményeket fog hozni.

Fehér Ferenc, a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club vezetője.



A régi tanítványok ma már szülőként, képzett edzőként dolgoznak az egyesületben

- Jelenleg négy edző dolgozik az egyesületben, de sok segítséget kapunk a szülőktől is, amiért nagyon hálás vagyok. Ennek a sportágnak nincs adott pályája, erdőben, városban, szinte mindenhol űzzük a sportot. Az edzések is így épülnek fel: előtte nagy felkészülést igényel részünkről, hogy kimegyünk, előkészítjük az edzéshez szükséges terepet, térképet, majd utána le is kell bontanunk a pályát. Tehát ez egy kicsit komplexebb feladat, azonban az élmény, amit a gyerekeknek és felnőtteknek ad, kárpótol.

Fehér Ferenc 1985-ben kezdte a tájfutást, azóta – a mai napig – versenyszerűen űzi a sportot. Volt felnőtt országos bajnok és többszörös szenior magyar bajnok, s rengetegszer állt már a dobogó különböző fokán.

A tájfutás nemcsak segíti a gyerekek fejlődését, hanem sokrétű élményt is nyújt

- A tájfutásban az is nagy öröm, ha végig tudunk menni a pályán és megtaláljuk az összes ellenőrző pontot, tájékozódási hiba nélkül. Még nagyobb a sikerélmény, ha ezt verseny keretei között végezzük, ahol nagyon szép eredményeket lehet elérni. Már 8 éves kortól jöhetnek hozzánk a gyerekek, a legidősebb tájfutónk pedig 81 éves.

A senior korosztályban – vagyis 35 év felett - általában azok kezdik el a tájfutást, akik hozzák a gyermekeiket, és annyira megtetszik nekik, hogy végül ők is elkezdik és tájfutók lesznek. Bármikor lehet csatlakozni, nincs korhatár – mondta az egyesület elnöke.