A lendvai megemlékezés szónoka szerint az embernek tartoznia kell valahova. Egy közösséghez, amely megbecsül bennünket, s amelyért mi is teszünk. A családhoz, amely a biztonság, a nyugalom szigete, s alapvető értékeket közvetíti számunkra. Vida Törnar Judit szerint azt is tudnunk kell, hogy hol a hazánk. Az a kis grund, amely a házunknak ad helyet, az a kis térség, ahol szívesen és veszélyek nélkül mozoghatunk, de az a nagy térség is, amit a Kárpát-medencének vagy Európának nevezünk, mert mindenhol otthon szeretnénk érezni magunkat.