Harminchárom évvel ezelőtt indult útjára a zalai vadászok azóta hagyománnyá vált rendezvénye, melynek középpontja a kezdetek óta a Hubertus szentmise áll, ezt idén első alkalommal dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrálta. Az érsek arról beszélt, hogy minden szentmise, ünneplés szép és felemeli a lelket, de egészen sajátos az, mikor közös hivatásban, szolgálatban lévők jönnek össze, hogy adjanak hálát azért, akik ők maguk, a szolgálatért, a mindennapi tevékenységért.

Az Országos Vadásznap a hazai erdő- és vadgazdálkodók évente megrendezett rangos eseménye, amely Zala megyéből indult útjára.

A szentmisét követően dr. Nádor László, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei Területi Szervezete elnöke mondott ünnepi beszédet.

- Az élet a vadásztársadalomnak, a zalai vadászoknak is nehezebbé vált, a mai kihívásokra azonban válaszokat kell adnunk, lehetőségeinkhez kell igazítani elképzeléseinket - kezdte. - Több költséges rendezvényünket át kellett gondolnunk, új megoldásokat kellett keresnünk. Vannak azonban olyan hagyományaink, amelyeket nem engedhetünk el. Ilyen ez a mai rendezvény is. A több évtized alatt kialakult eljárás rendjével, szakralitásával szerves, meghatározó része a zalai vadászhagyományoknak. Megőrzendő érték a mának és a jövőnek is szóló tradíció. Rendezvényünk középpontja a kezdetek óta a Hubertus Szentmise volt, melyet zalai kuriózumként legtöbbször a Veszprémi Érsek celebrált. Az új vadászok avatása, a Hétvezér Emlékhely és a Vadászok Életfájának koszorúzása, mind-mind megőrzésre méltó értékes hagyomány.

Feiszt Ottó életműdíjat kapott, mellette dr. Nádor László

Fotós: Korosa Titanilla

Vigyázunk rá. Tovább kell gondolnunk a kísérő rendezvények sorsát, meg kell találni a forrásoldalukat vagy hozzá kell igazítani őket a lehetőségeinkhez. Mint látják, már az idén is így volt. No, de bízzunk a jövőben, nehezebb feladatok is álltak már és állnak most is a vadásztársadalom előtt – gondoljunk csak az idei terményárak generálta vadkárhelyzetre. Találtunk megoldást a múltban, találni kell a jelenben és találni fogunk a jövőben is. Ennek kulcsa a vadászat szakmai és etikai szabályaival összhangban hozott vadgazdálkodási gyakorlat, melyet úgy kell kialakítanunk, hogy választ adhasson a földhasználók, valamint a vadgazdálkodók közt felmerülő érdekellentétekre.

A Sohollári Vadászház: Zalaegerszegi Erdészet 2019-ben teljesen felújított, 11 személyes vadászháza lakott területtől távol, Bak és Pölöske települések között a festői szépségű Sohollári-völgyben áll. A vadászház környezetéhez tartozó, 1972-ben létesített park a Zalai Vadászati Évadnyitó központi rendezvényének helyszíne minden évben. A völgyben található egy kis halastó, valamint egy fakápolna, mely a megyei vadásznap alkalmával minden évben helyet ad a Hubertus-misének.

Vadászati kitüntetéseket is átadtak az ünnepi eseményen. A Vadászkamara Ezüstérme kitüntetést adományoztak Kozma Józsefnek, a Zalavölgyi Vadásztársaság fővadászának, szakmai irányítójának. A Vadászkamara Aranyérme kitüntetést Keresztes János, az Országos Agarász Egyesület idén leköszönt elnöke vehette át. A „Zalai Vadászatért Életműdíj” kitüntetést idén Feiszt Ottónak, a Zalaerdő Rt. korábbi vezérigazgatójának ítélték oda.

Vadászavatásra is sor került az évadnyitón, a 27 újoncot - hölgyeket és urakat - prof. dr. Faragó Sándor, a Soproni Egyetem rektor emeritusa avatta fel, mellette dr. Nádor László és Pálinkás Róbert, a Zala Megyei Vadászszövetség elnöke fogadták vadásszá.