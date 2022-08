Ezzel már 85 ilyen információs tábla segíti a biztonságos fürdőzést és a gyors segítséghívást a Balatonon. A Mentőöv program négy éve kezdődött a Balatoni Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság, a Balatoni Fejlesztési Tanács és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) összefogásában. A Mentőöv- táblákról a strandolók olyan információkhoz juthatnak, amelyeket nehezen vagy egyáltalán nem találnak meg máshol, pedig fontosak a biztonságos strandoláshoz. A táblákat úgy helyezték el, hogy aki a vízbe indul, kapjon információkat arról, hol és mennyire mélyül a meder az adott strandon. Ezenkívül a viharjelzés értelmezéséről, illetve a sokat ismételt, de talán nem eléggé komolyan vett alapvető fürdőzési tanácsokról informálnak.

Ezek a táblák azt is mutatják, hol van a strandon elsősegélyhely, és természetesen a 112-es számot is ráírták. Ezenfelül számsor is szerepel rajtuk, nagy betűkkel írva, ez a strand kódja, amely segélyhívás esetén megkönnyíti a pontos helymeghatározást a vízimentők vagy a mentők számára. A segélykérő kód alapján könnyen megállapítható a segélykérő helyzete, mivel a kód első négy számjegye az adott település irányítószámát mutatja, az ötödik-hatodik szám a strand kódját, az utolsó két szám pedig az adott strandon található strandlépcső vagy egyéb vízbe jutási lehetőség sorszámát jelöli. Gondoltak a külföldiekre is, a táblákon szereplő QR-kódok segítségével angolul, németül és oroszul is olvashatók a fent felsorolt információk.