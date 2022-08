A megkötések nélküli főzőversenyen 11 csapat vett részt, a zsűri a helybéli tagok alkotta Family Kft. temesvári sertésbordáját tartotta a legjobbnak, de nemcsak ők dicsérték a magyaros egytálételt, aki kóstolta, mindenki elismerően szólt róla.

- A falunap a közösség összekovácsolásának egyik eszköze, azt szeretnénk, ha a helyi lakosok között még szorosabb, még bensőségesebb kapcsolat alakulna ki – mondta a 170 fős község polgármestere, Varga Béla. – Véleményem szerint sikerült e célnak megfelelnünk, aki kilátogatott a rendezvényünk helyszínére, az jól érezhette magát. Azt is örömmel látjuk, hogy nemcsak a településen élők vannak jelen a falunapi programokon, hanem az elszármazottak is hazajöttek, továbbá a távolabbi rokonság is megtisztelte a pusztaedericsieket azzal, hogy felkereste őket. A programok olyanokat is vonzottak, akiknek nincs kötődésük a községhez, ezt szintén örömmel látjuk, hiszen azt jelzi, hogy jól állítottuk össze a kínálatot.

A nap folyamán fellépett többek közt Polgár Patrik és Léhárt Mira énekes-gitáros duója, koncertet adott a Kocsmazaj zenekar, este pedig az egyik legnépszerűbb hazai popzenekar, a Groovehouse mutatta be dalait. Láthatta a közönség továbbá a Harisnyás Pippik és a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeinek műsorát is.