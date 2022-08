A Deák tér, s persze az aula már pénteken megtelt érdeklődőkkel, hiszen a Táncolj, Hévíz! fesztivál a „nulladik napon” is kínált látnivalót. Előbb a White Horse Akrobatikus Rock and Roll Táncklub bemutatója hozta lázba a publikumot, majd Balogh Lara és Kotora Dóra produkciója után Pál Kriszti hangja töltötte be a belvárost.

Szombaton egész estés programmal várta a vendégeket a Hévízi Vállalkozók Egyesülete (HVE). A táncverseny mellett a publikum láthatta Farkas Berta zenetanár tanítványait, az Eraklin Táncklub ifjú versenyzőit, a Salsa Díaz Brillantes és a Darida Táncszínház tagjait, valamint Kis Edit hastáncost.

A vastaps mindegyiküknek járt, mint ahogyan azoknak a bátor nevezőknek is, akik Mrakovics Bernadett énekes kíséretével bemutatták tánctudásukat. A produkciókat a Lekszikov Csaba, Naszádosné Bálint Zsuzsanna, Mosolygó Liám és Sallai Ágnes alkotta zsűri értékelte, a bátor résztvevőket pedig összességében félmillió forint értékű ajándék várta, amit a HVE tagjai, a város szálláshelyei és vállalkozásai ajánlottak fel.

A Táncolj, Hévíz! tavalyi sikere nyomán hívták életre idén is a fesztivált, hiszen egy éve azt tapasztalták: szeretetteljes, kedves rendezvény született, amit folytatni kell – fogalmazott Vértes Erzsébet, a program fő szervezője-műsorvezetője.

– Mi ezzel a fesztivállal Hévízt népszerűsítjük – szögezte le. – A vállalkozók egyesületét is azért hívtuk életre, mert a pandémia első hulláma után úgy éreztük, az emberek fejébe vissza kell hozni a fürdővárost, és azt gondoljuk: ezt úgy tudjuk leginkább segíteni, ha közösségformáló, szerethető programokat szervezünk.

Az eraklinos fiatalok is elbűvölték a közönséget Fotó: A szerző

Karászi Zsolt, a keszthelyi Salsa Díaz Brillantes táncklub vezetője a bemutatójuk előtt azt mondta lapunknak: a tánc „abszolút kikapcsol, és közben feltölt”.

– Az is fontos, hogy a karibi zenék nagyon vidámak – folytatta –, így bármilyen korosztálynak ajánlhatók. Mi főként a 18 és 60 év közöttieket várjuk, s azt tapasztaljuk: ha valaki egy-egy órát kihagy valamiért, akkor már hiányzik neki a tánc, a hangulat.

Lekszikov Csaba, a nagykanizsai Eraklin Táncklub vezetője a zsűri elnökeként elárulta, például azt figyelik a verseny során, milyen a zene és a táncosok közötti összhang, de az is fontos, hogy ez a pár tagjai között megvan-e. Emellett nézik például a „kisugárzást is, ami elég mélyen tudja az ítészeket befolyásolni”.

A népes publikum vastapsa kísért minden fellépőt és versenyzőt Fotó: A szerző

A táncos szakember azt is elmondta, ezt nem lehet elég korán kezdeni – s nincs maximum korhatár.

– Amíg valakinek nem esik nehezére a mozgás, kedve van ehhez és jó a hangulata, addig a tánc gyakorolható – szögezte le Lekszikov Csaba. Ilyenkor nincs kötöttség, figurakatalógus, ameddig jólesik, addig táncoljon – ezt kívánom mindenkinek.

A már jó ideje Magyarországon élő, német származású Silvie Puschmann a férjével, Wolfganggal nevezett a versenyre. Mint lapunknak elmondták, tetszik nekik az ország, amelyet azért választottak, mert Silvie nagymamája magyar, s vannak rokonaik is itt. Táncolni pedig nagyon szeretnek, és mivel az interneten rábukkantak erre a versenyre, gondolták: próbára teszik magukat.

A fesztivál – most már mondhatni: szokás szerint – közös tánccal, valódi dzsemborival zárult a hévízi árkádok alatt szombaton éjszaka.