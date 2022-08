A szoboravató ünnepségre a délelőtti horgászversenyt, illetve a közel száz fő részvételével megtartott elszármazottak találkozóját követően került sor. Pál Zoltán polgármester elmondta, bár az első írásos említés szerint 700 éves a település, ám vélhetően előtte is lakták ezt a vidéket. A kerkaszentkirályiak büszkén vállalják múltjukat, készültek a 700 éves jubileumra, ennek jeleként még jobban odafigyeltek az ünnepeikre, megújították parkjaikat, köztereiket és a kiadványokat, filmet is készítettek a faluról. A most avatandó szoborral szintén a hétszáz évet és a gyökereket szerették volna jelképezni, ezért arra ösztönözték a művészt, hogy életfával fejezze ki ezen kötődéseket.

Cseresnyés Péter az életfa szobor avatóünnepségén Fotó: Gyuricza Ferenc



A szoboravató ünnepségen Cseresnyés Péter a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. Ő a hétszáz éves múlt kötőerejeként a család, a faluközösség és a nemzet iránt érzett hűséget emelte ki, majd azon egykor élt személyeket állította példaként a jelenlévők elé, akik számára fontos volt, amit a környezetüktől megörököltek. Emellett szólt a jelenről is, mint mondotta: az elmúlt években közös akaratból, közös munka eredményeként nagyot szépült, fejődött a falu.